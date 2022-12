Van Gaal: “Queremos ser campeones del mundo, pero aún nos quedan cuatro partidos”

El director técnico de 71 años volvió a la selección neerlandesa tras seis alejado de la Naranja. Foto: EFE - GEORGI LICOVSKI

Países Bajos fuer primero en el Grupo A y ahora enfrentará a la selección estadounidense, segunda en su respectivo grupo, en octavos de final del Mundial de Catar 2022. Louis van Gaal, seleccionador de los europeos, espera llegar a hacer una campaña tan buena como en Brasil 2014, cuando los ‘Oranje’ alcanzaron las semifinales.

“En 2014 era exactamente lo mismo (las críticas), fue muy negativo. Hoy igual, siempre la misma historia, así que me he acostumbrado a ello y creo que mis jugadores también lo están”, explicó el ex entrenador de FC Barcelona y Manchester United. “Vamos a seguir tranquilamente por el camino que hemos iniciado”.

El veterano director técnico avisó sobre el peligro de su rival en octavos. “Estados Unidos es un equipo muy dinámico, con jugadores fuertes. Son un rival complicado para todo el mundo, se ve en sus resultados”, apuntó.

El equipo norteamericano finalizó segundo en su llave B con cinco puntos, solo por detrás de Inglaterra. “Han crecido mucho y rápidamente, con muchos futbolistas que juegan hoy en grandes clubes europeos”, valoró Van Gaal. “No creo que sea una sorpresa, siempre pensé que Estados Unidos crecería”.

“Va a ser un partido difícil, pero nada que no se pueda conseguir. Ellos son el ejemplo de lo que debe ser un buen equipo, tienen fantásticas capacidades individuales”, siguió elogiando el neerlandés. “Estoy aquí con la selección de Países Bajos y queremos ser campeones del mundo, y luego ya se verá si hay ofertas sobre la mesa. Si somos campeones del mundo habrá ofertas sobre la mesa, pero no lo somos”, terminó.

Por otro lado, Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos, ve muy bien a su jugador estrella, Christian Pulisic, quien sufre una contusión en la pelvis desde el último partido de fase de grupos, frente a Irán. Espera confirmar estas sensaciones en el entrenamiento de esta tarde previo a enfrentarse a Países Bajos.

Berhalter aseguró ser consciente de la importancia que tiene el partido para su país. “Sentimos la responsabilidad para crear ese punto de inflexión en el fútbol de Estados Unidos y hacer que la gente se sienta orgullosa”, agregó.

