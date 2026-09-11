Nicolás Echavarría inauguró una nueva edición del Nico Open

La edición de 2026 comenzó este jueves 10 de septiembre con la jornada de práctica y…

Desde 2023, Nicolás Echavarría, el mejor golfista colombiano de la actualidad, celebra en Llanogrande, a las afueras de Medellín un torneo que busca convertirse en puente para los jóvenes que sueñan con llegar al golf universitario y profesional. El Nico Open reúne talento juvenil internacional y les ofrece una vitrina para competir, sumar puntos y acercarse a una beca deportiva en EE.UU., una etapa decisiva para quienes sueñan con llegar al profesionalisamo.

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La edición de 2026 comenzó este jueves 10 de septiembre con la jornada de práctica y la ceremonia de inauguración, mientras que la competencia oficial se disputará de viernes a domingo. En total verán acción 144 golfistas de entre 14 y 18 años provenientes de 21 países. Colombia lidera la convocatoria con 82 jugadores, seguida por Chile y Perú, ambos con siete deportistas.

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El cuadro reúne figuras de la División Junior, entre ellas Mariana Beltrán, campeona defensora en damas; Emilio Vélez, ganador del Amateur de Brasil y los Juegos Suramericanos de la Juventud; Juan Felipe Delgado, reciente campeón en Guaymaral, y Emma Jaramillo, ganadora de una parada del Tour de Desarrollo 2026.

Natalia Arias, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Golf, destacó la evolución del certamen: «Son varias versiones, cada vez con un mejor ‘field’, una cantidad de niños y niñas de muy buen nivel y eso nos hace muy felices de tenerlos, de recibirlos. Y bueno, que el Nico Open siga cada vez con mayor proyección».

Echavarría, quien es también el mejor latino del PGA Tour, explicó en diálogo con El Espectador la importancia de este tipo de torneos: «Para nosotros la universidad aquí en Estados Unidos nos cambió la vida para bien. Tuvimos la oportunidad de jugar acá, pudimos conocer muchas personas y crecer. Queríamos crear un puente que fuera fácil para estos jóvenes».

Ese puente se conecta con la AJGA International Pathway Series y con incentivos que pueden resultar determinantes. El campeón de cada rama obtiene condición Full Exempt en la AJGA PBE, mientras otros puestos reciben estrellas. Además, hay puntos para WAGR, Junior Golf Scoreboard, Junior Golf Hub y el Ranking Nacional Aficionado Prejuvenil y Juvenil de Colombia.

Echavarría espera usar su experiencia en la élite para inspirar, por medio de clínicas, a más jóvenes colombianos a tomar este camino. El antioqueño de 34 años completó ya cuatro años en el PGA Tour, circuito en el que además ha registrado tres victorias: «Tengo anécdotas, cosas importantes que podría ayudarle a una persona a cambiar algo en ella, y eso ya es importante».

Prosepectos del golf colombiano María José Marín y Tomás Restrepo también pasaron en su momento por el Nico Open. La vallecaucana conquistó este año el Masters de Augusta, la competencia amateur más importante de la rama femenina, mientras que el caldense supo ganar por segundo año consecutivo el mundial junior.

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