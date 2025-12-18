“No podía terminar de otra manera”: Marino Hinestroza ya se despidió de Atlético Nacional

Marino Hinestroza, este miércoles, besa el trofeo de la Copa BetPlay. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Marino Hinestroza se despidió de Atlético Nacional. Los rumores que desde hace semanas rodeaban su salida quedaron confirmados por el propio futbolista tras la final de la Copa BetPlay, que el cuadro verdolaga le ganó 1-0 a Deportivo Independiente Medellín, con gol de Andrés Román, este miércoles en el Atanasio Girardot.

Minutos después del partido, el extremo vallecaucano publicó un mensaje en sus redes sociales que fue leído como un cierre definitivo de su ciclo en el club.

En Instagram escribió: “La historia de amor más linda de mi vida. No podía terminar de otra manera”, palabras que sellaron su adiós tras una noche de título.

Boca Juniors ya espera a Marino Hinestroza

Aunque Hinestroza no habló públicamente de su próximo destino, el contexto alimentó las versiones que desde hace días lo ubican fuera del fútbol colombiano. El principal rumor, y el más cercano, lo vincula con Boca Juniors, club que habría avanzado de manera decisiva en su contratación, según informaciones surgidas desde Argentina.

En ese sentido, el periodista César Luis Merlo dio detalles sobre la operación que estaría en marcha. “Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo”, informó el comunicador especializado en el mercado de pases.

Más allá de su futuro inmediato, la despedida de Hinestroza deja un balance significativo en Atlético Nacional. En el club verdolaga se consolidó como figura, elevó su nivel competitivo y ese rendimiento lo llevó incluso a ser tenido en cuenta por la selección de Colombia.

El posible salto al fútbol argentino representa un riesgo, pero también una oportunidad. Un buen rendimiento en un club de la dimensión de Boca Juniors podría impulsarlo a ganarse un lugar definitivo en el equipo nacional de cara al Mundial, siempre y cuando logre continuidad y protagonismo.

06 de junio de 2025, el día que Marino Hinestroza debutó con la Selección Colombia. 🇨🇴👏 pic.twitter.com/lAOuGXJkGN — COLOMBIA VERDOLAGA (@colverdolaga47) June 6, 2025

En Nacional, Hinestroza fue parte de un ciclo ganador. Durante su paso por el club conquistó cuatro títulos: una Liga, una Superliga y dos Copas BetPlay, incluida la obtenida este miércoles frente al DIM, en una final que terminó siendo su despedida ideal.

A sus 23 años, el vallecaucano se marcha del verde con buenos números: 115 partidos disputados, 12 goles y 11 asistencias. Boca podría convertirse en su tercera experiencia internacional, tras su paso por Pachuca de México —con el que fue campeón— y Columbus Crew de Estados Unidos.

Hasta ahora, fuera del país no ha logrado la regularidad esperada, pero este nuevo desafío aparece como una chance clave para relanzar su carrera y consolidarse como una realidad para la selección de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador