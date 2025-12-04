“Ojalá nos toque un buen grupo en el Mundial y buenas plazas”, Radamel Falcao García

Escucha este artículo
Falcao García confía en que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 será favorable a Colombia. Así lo hizo saber el goleador histórico de la selección a Gol Caracol en medio de una entrevista hecha desde Washington D. C., sede del evento este próximo viernes 5 de diciembre.
El ‘Tigre’ se encuentra en territorio estadounidense porque hará parte de las figuras que participarán del sorteo. “Esperamos que el sorteo sea a favor de Colombia y podamos tener un buen grupo y buenas plazas. Colombia está evolucionando y estoy muy ilusionado con esta selección”, expresó el futbolista samario.
Además de lo anterior, el jugador de 40 años también se refirió a su futuro luego de su paso por el club de sus amores: Millonarios F.C. Vale la pena recordar que el último partido como profesional que García jugó fue el 19 de junio de 2025, cuando su equipo cayó 2-1 frente a Santa Fe por la sexta fecha de los cuadrangulares.
¿Dónde jugará Radamel Falcao García en 2026?
El exdelantero de Millonarios fue enfático en decir que no se ha retirado del fútbol profesional y aún le queda mucho por dar. También le dijo a Noticias Caracol que lleva un tiempo preparándose con miras a volver a jugar en enero del próximo año.
“Me estoy entrenando, sigo preparándome, para ver si en enero (de 2026) me decido y continúo jugando”, afirmó el goleador histórico de la ‘Tricolor’, con la cual, no juega un partido desde el 8 de marzo de 2023, frente a Japón, en Osaka.
