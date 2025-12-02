Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

¿Por qué la selección femenina de Colombia no jugará su próximo partido en Medellín?

Luego de apenas un partido como local en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia, la selección Colombia se prepara para cambiar de sede en 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de diciembre de 2025 - 03:15 p. m.
Las jugadoras de Colombia antes del partido por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL 2025-26 frente a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Las jugadoras de Colombia antes del partido por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL 2025-26 frente a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de su empate 1-1 frente a Bolivia en La Paz por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027, la selección de Colombia no volverá a ser local en el estadio Atanasio Girardot.

La decisión fue anunciada este lunes 1° de diciembre de 2025 por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, elegido como mejor dirigente del año en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

Vínculos relacionados

Ramón Jesurún, dirigente del año para El Espectador y Movistar: sus logros y los retos que vienen
¡Adiós al Mundial! Argentina venció a Colombia y la dejó fuera del Mundial Femenino de Futsal
Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal 2025

Aunque el combinado patrio logró un 4-1 contra Perú en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, la pobre asistencia de parte del público medellinense apresuró la decisión de mover al equipo nacional a otra ciudad de cara a las fechas 5 y 6. Colombia enfrentará a Venezuela, la cual marcha segunda en la tabla de posiciones, y Chile el 10 y 14 de abril de 2026, respectivamente.

¿Dónde jugará ahora la selección Colombia femenina?

“En principio, estamos pensando en Cali, ciudad en el que iba a hacer el arranque de las eliminatorias, pero un concierto lo impidió en la primera fecha”, afirmó Jesurún en medio de la atención a los medios de comunicación, luego asistir a la ceremonia del Deportista del Año.

Eso sí, este martes 2 de diciembre, aunque se juega la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, las dirigidas por Ángelo Marsiglia no verán acción, pues les corresponde su fecha de descanso. Cabe recordar que este torneo clasificatorio al Mundial femenino se disputa con nueve de las 10 selecciones sudamericanas. Brasil, al ser el país anfitrión, ya tiene su cupo asegurado a la cita orbital de 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina de Colombia?

La tricolor volverá a saltar al campo de juego por los puntos el próximo viernes 10 de abril de 2026, cuando enfrente a Venezuela, posiblemente en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Esta será la quinta fecha de ocho; cuatro de local y cuatro de visitante.

Hasta el momento y sin haberse jugado la cuarta jornada, el equipo nacional ocupa la primera posición de la tabla con siete puntos de nueve posibles. Además, ha marcado siete goles y recibido tres, para una diferencia de gol de +4.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportes

Selección Colombia

Selección de Colombia

sede de la selección Colombia femenina

próximo partido de la selección de Colombia femenina

eliminatorias sudamericanas femeninas

Ramón Jesurún

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.