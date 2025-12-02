¿Por qué la selección femenina de Colombia no jugará su próximo partido en Medellín?

Las jugadoras de Colombia antes del partido por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL 2025-26 frente a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

Luego de su empate 1-1 frente a Bolivia en La Paz por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027, la selección de Colombia no volverá a ser local en el estadio Atanasio Girardot.

La decisión fue anunciada este lunes 1° de diciembre de 2025 por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, elegido como mejor dirigente del año en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

Aunque el combinado patrio logró un 4-1 contra Perú en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, la pobre asistencia de parte del público medellinense apresuró la decisión de mover al equipo nacional a otra ciudad de cara a las fechas 5 y 6. Colombia enfrentará a Venezuela, la cual marcha segunda en la tabla de posiciones, y Chile el 10 y 14 de abril de 2026, respectivamente.

¿Dónde jugará ahora la selección Colombia femenina?

“En principio, estamos pensando en Cali, ciudad en el que iba a hacer el arranque de las eliminatorias, pero un concierto lo impidió en la primera fecha”, afirmó Jesurún en medio de la atención a los medios de comunicación, luego asistir a la ceremonia del Deportista del Año.

Eso sí, este martes 2 de diciembre, aunque se juega la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, las dirigidas por Ángelo Marsiglia no verán acción, pues les corresponde su fecha de descanso. Cabe recordar que este torneo clasificatorio al Mundial femenino se disputa con nueve de las 10 selecciones sudamericanas. Brasil, al ser el país anfitrión, ya tiene su cupo asegurado a la cita orbital de 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina de Colombia?

La tricolor volverá a saltar al campo de juego por los puntos el próximo viernes 10 de abril de 2026, cuando enfrente a Venezuela, posiblemente en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Esta será la quinta fecha de ocho; cuatro de local y cuatro de visitante.

Hasta el momento y sin haberse jugado la cuarta jornada, el equipo nacional ocupa la primera posición de la tabla con siete puntos de nueve posibles. Además, ha marcado siete goles y recibido tres, para una diferencia de gol de +4.

