“La idea nuestra es ganar la Copa Mundo y es lo que todos queremos”, James Rodríguez

James Rodríguez animando al público durante un partido amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Estados Unidos. Foto: EFE - Giorgio Viera

“En el 2024 fuimos a una gran final que no se nos dio, pero ¿por qué no podemos volver a hacerlo?”, fueron las palabras de James David Rodríguez Rubio durante una entrevista con Gol Caracol el pasado martes 2 de diciembre de 2025.

El capitán de la selección de Colombia e ídolo nacional estuvo en Bogotá atendiendo un compromiso comercial, pero también hablando con algunos medios de comunicación. Y aunque el común denominador de la mayoría de las preguntas fue dónde estaría su futuro inmediato, también hubo espacio para charlar sobre la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El exjugador del León de México dijo que aunque está consciente de que el sorteo del Mundial será este viernes 5 de diciembre, se siente tranquilo porque hace parte de un grupo de jugadores capaces de medirse contra cualquier selección del mundo.

¿Dónde jugará James Rodríguez en 2026?

“Yo creo que los horarios de mis partidos del próximo año será horario de acá o muy cercano”, fue lo que respondió el mejor jugador de la más reciente Copa América en Estados Unidos al ser preguntado por el club del que hará parte durante los seis meses previos a la Copa del Mundo.

Además, James también se refirió a los golpes que ha recibido en la vida y en el fútbol. El futbolista cucuteño reseñó que en este deporte se pierde más de lo que se gana, pero eso le ha enseñado a ser cada vez más fuerte y a ganar experiencia dentro y fuera del campo de juego.

El cambio de rol de James en la selección

“Yo ahora estoy en una edad en la que tengo que guiar. Ya no es como cuando era mucho más joven, que podía hacer todo solo porque tenía mucha más energía. La gente que tengo al lado me ayuda mucho y me hace las cosas más fáciles”, le dijo a RCN.

Declaraciones que reflejan un cambio en la forma de pensar y afrontar los partidos de parte del goleador de la Copa del Mundo Brasil 2014. Un papel en el que ya no se siente la estrella del equipo, sino un socio en el que los jugadores, el cuerpo técnico y el país puede confiar.

