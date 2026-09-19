Omar Pérez tras el infarto: “Dios me dijo andá a vivir porque para morir vas a tener tiempo”

El exfutbolista argentino, ídolo de Santa Fe, es el nuevo invitado a Claro Oscuro de El Espectador. Habló, entre otras cosas, de su vida después del fútbol, el infarto que sufrió el año pasado y su legado.