 

Omar Pérez tras el infarto: “Dios me dijo andá a vivir porque para morir vas a tener tiempo”

El exfutbolista argentino, ídolo de Santa Fe, es el nuevo invitado a Claro Oscuro de El Espectador. Habló, entre otras cosas, de su vida después del fútbol, el infarto que sufrió el año pasado y su legado.

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Daniel Bello

Daniel Bello

Antonia Villalba

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Comentarios
  • Berta Lucía(2263)Hace 9 minutos
    La estulticia no tiene límites. Pregunto: ¿Es la misma divinidad que permitió el terremoto del 10.08.26? ¿O la que permite la guerra fratricida en Colombia, el genocidio de Gaza o los niños que mueren por balas perdidas o por cáncer? Las creencias mágico-religiosas deben circunscribirse al ámbito privado; dejen de hacerles eco en este medio tan serio como EE. Colombia es un Estado laico; no lo olviden.
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