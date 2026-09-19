Omar Pérez tras el infarto: “Dios me dijo andá a vivir porque para morir vas a tener tiempo”
El exfutbolista argentino, ídolo de Santa Fe, es el nuevo invitado a Claro Oscuro de El Espectador. Habló, entre otras cosas, de su vida después del fútbol, el infarto que sufrió el año pasado y su legado.
Comentarios
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Berta Lucía(2263)•Hace 9 minutosLa estulticia no tiene límites. Pregunto: ¿Es la misma divinidad que permitió el terremoto del 10.08.26? ¿O la que permite la guerra fratricida en Colombia, el genocidio de Gaza o los niños que mueren por balas perdidas o por cáncer? Las creencias mágico-religiosas deben circunscribirse al ámbito privado; dejen de hacerles eco en este medio tan serio como EE. Colombia es un Estado laico; no lo olviden.