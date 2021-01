¿Qué pasó tras la muerte accidental de una de las estrellas más grandes en la historia del baloncesto? Escándalos, demandas, disputas legales, homenajes, un campeonato de los Ángeles Lakers y una pandemia, son algunos de los hechos que ocurrieron en el último año.

El 26 de enero de 2020 la NBA se estremeció con la muerte de Kobe Bean Bryant, ídolo de los Ángeles Lakers y leyenda del baloncesto mundial. Un año después de su muerte, todavía no se sabe con certeza qué ocurrió aquel día en que se estrelló el helicóptero que transportaba a Bryant, a su hija y a varias compañeras con sus familiares.

Aunque los primeros informes del accidente indican que la niebla de ese 26 de enero fue la razón principal para que ocurriera el accidente, la investigación y resultados definitivos se darán a conocer hasta el febrero próximo.

Ya se conoce, por ejemplo, que en la autopsia los exámenes de alcoholemia y de consumo de drogas del piloto habrían arrojado un resultado negativo y que la maquina también habría estado en perfectas condiciones para volar ese día. Es por esa razón que la mayor hipótesis del accidente, a falta de confirmación, sería un fallo en el calculo de las condiciones climáticas que afectaban la ciudad ese día.

Bryant, que estaba acostumbrado a viajar en helicóptero por el alto tráfico de la ciudad y por sus lesiones que no le permitían estar mucho tiempo sentado, acompañaba a su hija Gianna, de 13 años, a un partido de baloncesto que ella iba a disputar. Tras el accidente, se encontró que ninguno de los tripulantes, ni el piloto, ni el entrenador, ni las compañeras de Gianna y sus familiares, ni Bryant y su hija sobrevivieron el desastroso evento.

Los Lakers, campeones en su honor

Un día antes de su muerte, LeBron James había superado a Kobe Bryant ,La Mamba Negra, como tercer máximo anotador en la historia de liga norteamericana con 34.694 puntos, cifra que sigue en aumento y que desplazó las 33.643 canastas que hizo Bryant hasta el 2016, el año de su retiro. El logro de James resultó siendo una premonición terrible de lo que sucedería al día siguiente cuando el helicóptero que transportaba a Kobe Bryant se estrelló con una montaña.

James, que se vio altamente afectado por la tragedia, declaró que un año antes fue el propio Bryant quien lo convenció de jugar para los Ángeles Lakers y que la noche anterior al accidente lo había llamado para felicitarlo por haberlo superado como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA.

Ese día, en su lecho de muerte, James le prometió a Bryant que volvería a traer el anillo de campeones a Los Ángeles y que ese título sería en su honor. Y así fue. Varios meses más tarde LeBron James y Anthony Davis comandaron a los Lakers para lograr el título número 34 de la franquicia, campeonato que no lograban desde 2010 cuando Bryant vivió una de sus épocas más dulces.

Recientemente cuando le preguntaron a James por el recuerdo de la tragedia respondió: “Estoy tratando de no ponerme de nuevo en esa situación... No quiero volver al mismo estado de ánimo que tenía en el momento de la tragedia. Él nos está mirando con Gigi y debe estar orgulloso de lo que intentamos conseguir con la franquicia. No quiero vivir en el pasado y, desde luego, no quiero revivir ese día”, dijo LeBron recientemente.

Stephen Curry, base de los Golden State Warriors y otra de las grandes figuras de la NBA, también relató su propia experiencia el día del accidente. “Lo recordaré el resto de mi vida. Estaba en el entrenamiento, el lenguaje corporal de todos cambió de repente, la sesión se detuvo. Hubo mucha tristeza, un momento devastador. No queríamos creer que fuera cierto. Fue surrealista y sigue siendo difícil. No parece que haya pasado ya un año”, reconoció Curry.

Los homenajes que colmaron a Los Ángeles

En la ciudad más poblada del estado de California, el florecimiento de murales callejeros con la imagen de Bryant y Gigi ha sido la forma de homenaje más visible durante el último año. La pandemia, que no posibilita grandes aglomeraciones, ha sido la principal razón para que no haya grandes concentraciones de personas homenajeando a la gran estrella.

Eso sí, cada lunes, un grupo de corredores lleva a cabo un simbólico recorrido por una treintena de murales en los alrededores del Staples Center a lo largo de 8,24 millas, los dos números que utilizó Bryant durante sus 20 años de carrera con los Lakers.

“Mucha gente me grita ‘¡Kobe para siempre!’ y me da las gracias”, explicó a la agencia de noticias AFP Tehrell Porter, autor de un retrato de Kobe en un muro de una fábrica textil del centro de la ciudad.

De hecho, según el portal Kobemural.com, que recopila el número de estas obras creadas en el último año y su ubicación, existen 321 murales de Bryant en Estados Unidos, incluidos 246 en el sur de California, y otros 113 en más de 30 países, desde Uganda hasta Haití y Francia, una prueba más de que el recuerdo de Kobe está vivo alrededor del mundo.

Las demandas, los procesos judiciales y los escándalos

Además de las muestras de cariño hacía Bryant, en mayo está previsto que el basquetbolista ingrese al Salón de la Fama en una ceremonia con sus otras tres hijas y su esposa, Vanessa, quien ha vivido el último año entre el duelo y varios procesos judiciales.

Vanessa Bryant tiene interpuestas demandas contra el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles por la toma no autorizada de fotografías en el lugar del accidente y contra la empresa operadora del helicóptero al considerar que el piloto, también fallecido, fue responsable del accidente por negligencia.

La esposa de la estrella de los Lakers también tendría que afrontar una demanda que le interpuso su madre, Sofia Laine, quien alega haber servido como niñera de la familia Bryant durante años sin que se le hubiese recompensado de forma monetaria.

Ese, no obstante, no ha sido el único escándalo que ha rodeado la muerte del basquetbolista desde el día del accidente. Después de que el helicóptero se estrelló, en medio de los homenajes, muchas personas recordaron que Kobe Bryant, el hombre al que se le estaba rindiendo tanto tributo, fue acusado en 2003 por abuso sexual a una mujer en un hotel en una población llamada Cordillera.

Si bien Bryant nunca fue juzgado por ese hecho, porque resolvió económicamente el conflicto con la implicada, en su época el basquetbolista sí admitió públicamente los hechos y se mostró arrepentido.

Kobe Bryant dejo un legado muy importante para la historia del baloncesto norteamericano. Un año después de su muerte su leyenda deportiva sigue tan viva como antes. Sin embargo, su legado plantea una vez más la pregunta por la estrella deportiva y el ser humano. ¿Se deben recordar sus canastas y jugadas legendarias o se deben juzgar sus actos condenables en la vida pública? Un debate muy abierto en la actualidad.