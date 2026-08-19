El histórico jugador de la selección de Francia que dirigirá a la selección de Senegal

Patrick Vieira será el nuevo entrenador de la selección de Senegal. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

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El exinternacional francés Patrick Vieira fue nombrado seleccionador de Senegal para suceder a Pape Thiaw, despedido tras el Mundial 2026, anunció el martes la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en un comunicado publicado en redes sociales.

La decisión de nombrar a Vieira, de 50 años y nacido en Senegal, es “una elección estratégica” que “marca una nueva etapa en la voluntad de la FSF de establecer un equipo técnico de alto nivel, en línea con la ambición deportiva de nuestro país”, indicó la Federación.

El nuevo entrenador de los Leones de Teranga jugó como centrocampista en varios clubes europeos, como Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter de Milán o Manchester City.

Sin club desde noviembre de 2025, su principal misión será recuperar la confianza de Senegal y despertar al equipo nacional, que fue eliminado en dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, un resultado considerado como decepcionante en el país africano.

El 12 de julio, la FSF anunció el despido de Pape Thiaw, tildando de “fracaso” el resultado en ese torneo.

Seis meses antes, Senegal había ganado sobre el césped la Copa África de Naciones (CAN) contra el anfitrión Marruecos en Rabat (1-0 después de prórroga), pero el final del partido estuvo marcado por varios incidentes.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgó a posteriori la victoria a Marruecos, pero Senegal llevó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que todavía no ha emitido su veredicto.

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