René Higuita apelará la extinción de dominio de su casa: “Fui víctima de un engaño”

El exarquero aseguró que adquirió el inmueble con recursos provenientes de su carrera profesional y anunció que apelará la decisión judicial que decretó la extinción de dominio. Foto: EFE - Miguel Sierra

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René Higuita no se resigna a perder una de las propiedades que durante años ha defendido ante la justicia. Tras la decisión que decretó la extinción de dominio de un inmueble ubicado en El Poblado, en Medellín, el exarquero anunció que apelará el fallo y sostuvo que compró la vivienda de manera legal, con bienes obtenidos gracias a su carrera deportiva y sin conocer que la propiedad hubiera estado relacionada con un esquema de testaferrato del Cartel de Medellín.

El pronunciamiento del exfutbolista se conoció después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín acogiera las pretensiones de la Fiscalía General de la Nación y ordenara la pérdida del derecho de dominio sobre el inmueble. La investigación judicial concluyó que, antes de llegar a manos de Higuita, la propiedad había hecho parte de una cadena de transferencias vinculada con maniobras para ocultar bienes relacionados con el narcotráfico.

“Fui víctima de un engaño”

En su declaración, Higuita insistió en que nunca tuvo conocimiento de los antecedentes del inmueble y aseguró que fue engañado durante la negociación.

“Fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, manifestó.

El exarquero explicó que adquirió la vivienda en la década de los noventa mediante una permuta en la que entregó dos apartamentos como parte del pago. Según indicó, uno de esos inmuebles le había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio que recibió al ser elegido mejor jugador del año, por lo que sostiene que puede demostrar el origen lícito de los bienes utilizados en la negociación.

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También afirmó que solo años después conoció que la propiedad había pertenecido a una persona que posteriormente fue identificada como testaferro del cartel de Medellín. De acuerdo con la investigación, las autoridades reconstruyeron la cadena de transferencias del inmueble y encontraron, entre otras evidencias, una firma falsa en una escritura pública, hallazgo que fue respaldado por un estudio grafológico.

Higuita aseguró que cuando realizó la compra desconocía completamente esa situación y añadió que, para ese momento, el anterior propietario no registraba antecedentes ni investigaciones penales.

Anunció que apelará la decisión

Tras conocerse el fallo, el exguardameta confirmó que hará uso de los mecanismos legales para buscar que la decisión sea revisada por una instancia superior.

“Respeto las decisiones de la justicia; sin embargo, ejerceré los recursos que la ley me otorga y presentaré la correspondiente apelación, con la confianza de que mi actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”, expresó.

El exfutbolista también recalcó que no ha sido condenado ni investigado por delitos relacionados con este proceso y afirmó que la decisión judicial está enfocada en el origen histórico del inmueble, por lo que, según su posición, no representa una condena penal en su contra.

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Asimismo, sostuvo que dentro del proceso se reconoce su condición de tercero de buena fe, argumento que será uno de los ejes de la apelación presentada por su defensa.

Finalmente, Higuita manifestó que el fallo le ocasiona un importante perjuicio económico y le deja una “sensación de injusticia”, ya que considera que, además de perder la vivienda, también resultan afectados los dos apartamentos que entregó como parte de la negociación con la que adquirió la propiedad hace más de tres décadas.

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