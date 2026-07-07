La historia de la casa de René Higuita que la justicia vinculó al cartel de Medellín

El inmueble del exjugador de la Selección Colombia, sobre el que un juzgado de Medellín ordenó la extinción de dominio el pasado 6 de julio, ha sido administrado por la SAE durante más de 30 años. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

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Mientras que la Selección Colombia se jugaba su permanencia en el Mundial 2026, en el país el exarquero del equipo nacional, José René Higuita Zapata, disputa un duro partido contra la justicia, que acaba de tomar una importante decisión relacionada con una de sus propiedades en Medellín. En la tarde del 6 de julio pasado, un juez de la capital antioqueña ordenó la extinción de dominio del inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado.

¿La razón? Según la Fiscalía General de la Nación, la propiedad fue comprada con dineros provenientes del narcotráfico y relacionados con el cartel de Medellín. El juez que tomó la decisión le dio crédito a las pruebas y argumentos del ente investigador sobre un señalamiento que el exfutbolista lleva 30 años negando: que la propiedad hizo parte de un esquema de testaferrato vinculado a negocio ilegal del tráfico de drogas.

Contexto: Ordenan extinción de dominio a inmueble de René Higuita relacionado con el narcotráfico

El 11 de junio de 2023, Higuita habló al respecto en su cuenta de X y lamentó el estado de la propiedad, administrada en ese momento por la Sociedad de Activos Especiales SAE. En ese momento señaló que llevaba casi tres décadas en una disputa con la justicia para demostrar que el inmueble llegó a sus manos de forma honesta y sin ninguna relación con dineros del narcotráfico.

“Esta era mi casa. Lleva casi 30 años en un proceso jurídico por extinción de dominio y así se encuentra ahora, totalmente en ruinas. Lo triste de esto es que, a lo largo de todos estos años, la SAE la dejó en este estado. Durante todo este tiempo se logró demostrar, con documentos legales y todo el soporte jurídico, que el bien lo adquirí con mi trabajo y de buena fe, por lo que un juez falló a nuestro favor y adjudicó nuevamente el predio”, dijo el exfutbolista.

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A renglón seguido, el exfutbolista señaló: “Sin embargo, la SAE insiste en perjudicarme en este proceso presentando una acción de tutela para expropiar nuevamente el inmueble... ya pasaron 30 años y se ha demostrado por vías legales la procedencia del predio. ¿Acaso que interés tiene la SAE sobre este buen inmueble? Definitivamente deja mucho que pensar”.

Asimismo, en un video publicado en redes sociales, René Higuita, quien también fue arquero de Atlético Nacional, expresó: “Son más las preguntas que tengo que la situación. Voy a seguir siendo muy respetuoso de las autoridades, pero, por favor, no me pongan más obstáculos. Ya se me cayó la casa, ya no queda sino el lote. ¿Qué más voy a esperar? Por favor”.

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En una entrevista concedida en 2024 al programa Los Informantes, el exarquero confirmó que él y su esposa, Magnolia Echeverry, compraron el inmueble en el barrio El Poblado, en Medellín (Antioquia). “Yo le digo a un amigo, Campo Elías, que ahí hay dos apartamentos y que, si encuentro una casa, haga el negocio. Me presentaron dos casas y me gustó esta”, recordó.

En esa misma conversación, Higuita relató cómo se enteró del proceso de extinción de dominio que recaía sobre la vivienda por su presunta relación con el cartel de Medellín, organización criminal liderada por el narcotraficante Pablo Escobar. “De buena fe yo entrego legalmente mis dos apartamentos. Ya después, cuando yo me encuentro con una demanda, yo digo: ‘¿Estafa de qué? Si yo estoy acá dando mi inversión, dando lo que yo he trabajado con el Atlético Nacional, lo que yo me gané siendo el mejor jugador de Colombia’”, afirmó el exjugador.

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Además, el exdeportista aseguró en su momento que la vivienda perteneció originalmente a Luis Fernando Galeano Berrío, alias “El Negro”, y a Gerardo Moncada Cuartas, alias “Kiko”. Ambos fueron asesinados, desmembrados y posteriormente incinerados en la cárcel La Catedral, en Envigado (Antioquia), tras una disputa por una caleta con cerca de USD 20 millones que Pablo Escobar les habría arrebatado para financiar su guerra. Sin embargo, él desconocía esos antecedentes, pues compró el inmueble a un tercero.

En el proceso de extinción de dominio que culminó con la decisión judicial del pasado 6 de julio, la Fiscalía sostuvo que el inmueble fue puesto a nombre de un tercero con el propósito de ocultar que había sido adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas. Según el ente investigador, esa era una de las maniobras utilizadas por los integrantes del cartel de Medellín para esconder bienes de origen ilegal y evitar que fueran detectados y confiscados por las autoridades.

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En ese sentido, la Fiscalía señaló que la propiedad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien, según el ente acusador, actuó como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, dos de los principales socios del Cartel de Medellín. Como parte de la investigación, las autoridades realizaron un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. Además, establecieron que el inmueble fue transferido varias veces entre distintos propietarios hasta quedar, finalmente, a nombre de René Higuita y de un familiar.

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