 

Roger Federer, una verdadera carta de amor al tenis

El tenista suizo tenía un talento único, pero antes de convertirse en uno de los mejores de la historia tuvo que aprender a dominarse a sí mismo. Mirka Vavrinec, su esposa, lo conoció cuando todavía rompía raquetas, lloraba en los partidos y no había ganado un solo título ATP. Su historia de amor acompañó la transformación del niño que soñaba con sus héroes en Basilea hasta convertirse él mismo en el héroe de millones.

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