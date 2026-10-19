Santa Fe remontó ante Colo Colo y clasificó a cuartos de la Libertadores femenina

Después de una primera mitad sin goles, el club austral consiguió abrir el marcador al minuto 51. La defensora central Anaís Cifuentes aprovechó una acción de pelota quieta y conectó un cabezazo para vencer la resistencia de…

Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina tras vencer 2-1 a Colo Colo este domingo, en la segunda fecha de la fase de grupos. Aunque el conjunto chileno se puso en ventaja, las leonas remontaron el marcador y se quedaron con la victoria en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, Ecuador.

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Después de una primera mitad sin goles, el club austral consiguió abrir el marcador al minuto 51. La defensora central Anaís Cifuentes aprovechó una acción de pelota quieta y conectó un cabezazo para vencer la resistencia de la portera Jimena Opsina. La asistencia fue de Yenny Acuña, quien envió el balón que terminó en la primera anotación del compromiso.

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La gran figura de Santa Fe fue Mariana Zamorano, protagonista de los dos goles que permitieron darle vuelta al resultado. Primero, al minuto 63, consiguió la igualdad con una precisa ejecución de tiro libre. Después, cuando se disputaba el segundo minuto de adición, apareció en el área chica para convertir el tanto definitivo y asegurar la clasificación.

Con esta victoria, las leonas llegaron a seis puntos y aseguraron anticipadamente su clasificación a los cuartos de final, pues Colo Colo y Caracas siguen sin unidades a falta de una jornada. Corinthians, líder de la zona, también avanzó tras golear 7-0 al conjunto venezolano, resultado que dejó a las brasileñas y las colombianas como las clasificadas del grupo A.

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En la goleada del cuadro brasieño sobre Caracas marcaron Andressa, Jaqueline Ribeiro, Duda Sampaio (x2), Gabriela Zanotti y las colombianas Paola García y Gisela Robledo. El resultado confirmó el buen momento del conjunto brasileño, que también suma seis puntos y será uno de los rivales que Santa Fe deberá superar para terminar como puntero de su zona.

La participación colombiana continuará este lunes con Deportivo Cali, que enfrentará desde las 3:00 p.m. a Nacional de Uruguay por la segunda fecha de la fase de grupos. Ambos equipos empataron en su estreno, por lo que una victoria será fundamental para encaminar la clasificación a los cuartos de final. Las azucareras llegan al certamen como vigentes subcampeonas de la Libertadores femenina.

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