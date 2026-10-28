Santa Fe se ilusionó, pero Corinthians remontó y lo eliminó de la Libertadores Femenina

El conjunto cardenal se ilusionó sobre la primera media hora de juego, cuando Mariana Zamorano filtró una excelente pelota que dejó a Daniela Garavito mano a mano con la guardameta Lelê. A la…

Independiente Santa Fe quedó eliminado este miércoles de la Copa Libertadores Femenina 2026 tras caer 2-1 ante Corinthians en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador). Las Leonas comenzaron ganando, pero no lograron sostener la ventaja frente al vigente campeón continental, que remontó el marcador y consiguió su clasificación a la gran final.

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El conjunto cardenal se ilusionó sobre la primera media hora de juego, cuando Mariana Zamorano filtró una excelente pelota que dejó a Daniela Garavito mano a mano con la guardameta Lelê. A la futbolista bogotana no le pesó la responsabilidad y definió con categoría ante la salida de la portera brasileña para abrir el marcador a los 29 minutos.

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No obstante, la ventaja santafereña apenas duró siete minutos. Tras una serie de toques en territorio rival, Letícia Monteiro recibió un pase de Victoria Albuquerque y remató de primera intención desde el borde del área. Su disparo se desvió en una defensora cardenal y descolocó a Jimena Ospina, quien alcanzó a corregir su estirada, pero no pudo evitar el empate.

Tras el descanso, la entrenadora brasileña Emily Lima modificó su planteamiento y movió sus piezas, una apuesta que terminaría dando resultado en el gol de la victoria. Al minuto 76, un despeje defectuoso de la defensora Andrea Pérez dejó el balón servido para Gi Fernandes, quien aprovechó la oportunidad y castigó el error de las Leonas con el tanto de la remontada.

😎⚽ Gi Fernandes marca o gol da virada das @asbrabas



CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVivo pic.twitter.com/J70uul3xX5 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 28, 2026

El golpe resultó todavía más doloroso porque apenas unos minutos antes Manuela González había desperdiciado una ocasión inmejorable para devolverle la ventaja a Santa Fe. La delantera quedó frente a la portera Lelê, cerca del punto penalti, pero impactó defectuosamente la pelota y su remate salió desviado, para frustración de las jugadoras y los aficionados cardenales.

Con este resultado terminó la lucha de los clubes colombianos por el título de la Libertadores Femenina 2026, después de que Deportivo Cali también quedara eliminado el pasado domingo, al perder 1-0 frente a Olimpia de Paraguay en los cuartos de final. Sin embargo, Colombia todavía tendrá representación en la final gracias a Gisela Robledo, quien ingresó en los últimos minutos del encuentro, y Paola García, quien permaneció en el banco de suplentes de Corinthians.

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