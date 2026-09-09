El cuadro bogotano regresó a una cita internacional de alto nivel después de haber protagonizado uno de los grandes golpes de la competencia al eliminar a River Plate en Buenos Aires. Aquella…

Independiente Santa Fe tenía la oportunidad de golpear primero en casa y viajar a Brasil con una ventaja en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero no pudo pasar del 0-0 ante Vasco da Gama en El Campín . El conjunto cardenal tuvo sus mejores opciones en el segundo tiempo, aunque se encontró con un Léo Jardim determinante bajo los tres palos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Santa Fe se quedó sin premio en El Campín: empató 0-0 ante Vasco y la serie quedó abierta

El cuadro bogotano regresó a una cita internacional de alto nivel después de haber protagonizado uno de los grandes golpes de la competencia al eliminar a River Plate en Buenos Aires. Aquella clasificación, conseguida tras una histórica tanda de penales en el estadio Más Monumental y seguida por una victoria 3-2 en el clásico, había impulsado la confianza del equipo capitalino.

Publicidad

Ahora, sin embargo, Santa Fe tendrá que buscar su clasificación nuevamente lejos de Bogotá. La serie de cuartos de final quedó completamente abierta y se definirá el martes 15 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia.

Santa Fe comenzó con intensidad, pero perdió protagonismo

El ambiente en El Campín acompañó desde el comienzo. El estadio lució completamente rojo y la hinchada cardenal intentó empujar al equipo en un partido en el que Santa Fe tomó la iniciativa durante los primeros minutos.

Apenas a los cinco minutos llegó la primera gran emoción. Daniel Torres cobró un tiro de esquina en corto, Jader Obrián levantó la pelota al área e Iván Scarpeta apareció para ganar la posición y marcar de cabeza. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de juego.

Santa Fe siguió buscando y tuvo otra oportunidad clara a los 13 minutos. Franco Fagúndez encontró a Helibelton Palacios dentro del área, pero el control del lateral se le fue largo. Léo Jardim salió a achicar y un defensor alcanzó a incomodar el remate, que terminó por encima del arco.

Con el paso de los minutos, Vasco consiguió reaccionar. El conjunto brasileño comenzó a acercarse al área cardenal y el partido se equilibró. Incluso, Vasco pasó a tener mayor posesión, aunque sin conseguir convertir ese dominio en situaciones claras de gol.

El juego también perdió continuidad debido a las constantes faltas, salidas del balón y diferentes interrupciones. Santa Fe se marchó al descanso de más a menos, después de haber tenido un comienzo prometedor.

Fagúndez tuvo el gol, pero el travesaño dijo que no

Santa Fe intentó recuperar en el segundo tiempo la intensidad mostrada en el arranque. Desde el comienzo de la etapa complementaria, el equipo capitalino volvió a instalarse en campo de Vasco, que respondió con un bloque completamente replegado.

Sin embargo, durante varios minutos al conjunto cardenal le faltó claridad para transformar su posesión en oportunidades. Vasco defendía con sus once jugadores en propio campo y Santa Fe movía la pelota de un costado al otro sin encontrar los espacios necesarios.

La ocasión más clara llegó a los 66 minutos. Jader Obrián buscó a Franco Fagúndez y el defensor que marcaba al uruguayo terminó resbalándose. El atacante aprovechó el espacio, acomodó la pelota y sacó un zurdazo que reventó el travesaño. El rebote cayó cerca de la línea, pero finalmente salió.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A INDEPENDIENTE SANTA FE



Fagúndez, cerca de marcar el 1-0 ante Vasco Da Gama.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/l3Unq7PWYb — DSPORTS (@DSports) September 8, 2026

Santa Fe continuó insistiendo y realizó movimientos para refrescar el equipo. Alexis Zapata ingresó para darle alternativas al ataque, mientras Cristian Mafla entró por Jeison Angulo para modificar la defensa.

Léo Jardim apareció en el momento decisivo

Cuando el partido entraba en sus últimos minutos, Santa Fe encontró nuevamente el camino a través del juego aéreo, pero apareció la figura del arquero brasileño.

A los 89 minutos, dos tiros de esquina consecutivos estuvieron a punto de darle la victoria al conjunto cardenal. Primero, Franco Fagúndez conectó de cabeza buscando el piso, pero Léo Jardim reaccionó de gran manera y envió la pelota nuevamente al córner.

Publicidad

En la segunda acción, Hugo Rodallega ganó por arriba y sacó otro cabezazo. Esta vez, Jardim respondió abajo, casi contra el piso, y consiguió quedarse con la pelota.

DOBLE ATAJADA DE JARDIM



Fenomenal lo del arquero de Vasco Da Gama en dos ocasiones para ahogarle el 1-0 a Independiente Santa Fe.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/dlgk3g9Y4B — DSPORTS (@DSports) September 8, 2026

Las intervenciones del arquero fueron determinantes para que Vasco mantuviera su arco en cero y consiguiera el resultado que buscaba: un empate que le permite definir la serie en Brasil.

Publicidad

El tiempo se agotó y Santa Fe terminó lamentando las oportunidades que no pudo convertir. El 0-0 dejó al equipo capitalino con la sensación de haber desperdiciado una ocasión importante para tomar ventaja como local.

Ahora, la clasificación a las semifinales se decidirá en territorio brasileño. Antes de ese compromiso, Santa Fe volverá a concentrarse en la Liga BetPlay: el próximo viernes enfrentará a Deportes Tolima, a las 8:30 p. m., nuevamente en El Campín.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador