25 años del único título de la selección de Colombia: el recuerdo de la Copa América de 2001

Hace un cuarto de siglo, Colombia alcanzó la mayor hazaña de su historia al conquistar la Copa América 2001 en casa. Foto: FCF

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Antes de que el país volviera a ilusionarse con nuevas generaciones y finales continentales, hubo una selección que escribió la página más gloriosa de la historia del fútbol colombiano. El 29 de julio de 2001, ante un Estadio El Campín repleto, la selección de Colombia levantó por primera y, hasta ahora, única vez el trofeo de la Copa América, una conquista que, 25 años después, sigue ocupando un lugar especial en la memoria del deporte nacional.

El equipo dirigido por Francisco Maturana venció 1-0 a México en la gran final disputada en Bogotá, gracias a un cabezazo de Iván Ramiro Córdoba, tras un centro de Iván López, al minuto 65. Aquel gol desató la celebración de los 50.699 aficionados presentes en el estadio y selló el mayor logro conseguido por la selección de Colombia en la categoría de mayores.

El camino perfecto hacia la gloria

La conquista comenzó el 11 de julio de 2001 con un triunfo 2-0 sobre Venezuela en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Freddy ‘Totono’ Grisales y Víctor Hugo Aristizábal, de penalti, marcaron los goles del debut.

En la segunda jornada del Grupo A, Colombia derrotó 1-0 a Ecuador, nuevamente con anotación de Aristizábal. El cierre de la fase de grupos llegó con otro triunfo, esta vez 2-0 frente a Chile, gracias a un nuevo gol del delantero y otro tanto de Eudalio Arriaga.

Ya en la fase eliminatoria, el seleccionado nacional mantuvo su dominio. En los cuartos de final goleó 3-0 a Perú en Armenia, con doblete de Aristizábal y una anotación de Giovanni Hernández. Posteriormente, en las semifinales disputadas en Manizales, superó 2-0 a Honduras con goles de Gerardo Bedoya y nuevamente Aristizábal, quien terminó como botín de oro del torneo.

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La victoria sobre México en la final no solo significó el primer título continental para Colombia, sino que también permitió establecer un registro histórico: fue la primera selección campeona de la Copa América que ganó todos sus partidos, sin empatar, sin perder y sin recibir un solo gol durante todo el campeonato.

El plantel que hizo historia

La nómina campeona estuvo integrada por Óscar Córdoba, Miguel Calero, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Roberto Carlos Cortés, Andrés Orozco, Iván López, Óscar Díaz, Jersson González, Fabián Vargas, David Ferreira, Giovanni Hernández, Jhon Restrepo, Juan Carlos Ramírez, Freddy Grisales, Gerardo Bedoya, Mauricio Molina, Elson Becerra, Víctor Hugo Aristizábal, Eudalio Arriaga, Elkin Murillo y Jairo Castillo.

Un título que fue mucho más que fútbol

Al cumplirse 25 años de aquella consagración, el entonces capitán Iván Ramiro Córdoba recordó el significado que tuvo ese campeonato para el país. En diálogo con Blog Deportivo, aseguró que la celebración estuvo dedicada a los colombianos que sufrían las consecuencias del conflicto armado, especialmente a las personas secuestradas.

El exdefensor contó que incluso su familia vivió de cerca la violencia, luego de tener que refugiarse debajo de una cama durante un atentado ocurrido cerca de su vivienda. Esa experiencia fortaleció su deseo de dedicar el título a quienes atravesaban la guerra y convertir aquella victoria en un motivo de esperanza.

"Ese momento fue demasiado especial, no solo por marcar una historia del primer título, sino por lo que estaba sufriendo nuestro país. Y la gente pudo lograr una alegría, como un desahogo, como una terapia muy grande para toda la gente en Colombia“, recordó el excapitán, quien destacó que durante la Copa América el fútbol logró unir a los colombianos en medio de un contexto complejo.

El legado y la mirada al futuro

Desde aquella histórica conquista, Colombia ha estado cerca de repetir la hazaña, pero aún no ha logrado levantar nuevamente el trofeo. La selección alcanzó el subcampeonato en 2024, además de conseguir dos terceros puestos (2016 y 2021) y un cuarto lugar (2004). Su próxima oportunidad para volver a luchar por el título llegará en la edición de 2028.

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Córdoba también aprovechó el aniversario para reflexionar sobre el presente del fútbol colombiano. Reconoció el crecimiento de la selección gracias al talento de sus futbolistas y a la experiencia internacional de sus jugadores, aunque consideró que ese desarrollo no ha sido acompañado por el nivel del campeonato local.

En ese sentido, señaló que los resultados de los clubes colombianos en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana evidencian aspectos estructurales por mejorar. Entre sus propuestas mencionó la conveniencia de disputar torneos largos, premiar la regularidad y ampliar las plantillas para competir en mejores condiciones a nivel internacional.

Para el histórico capitán, fortalecer el fútbol colombiano desde la liga será clave para que la selección pueda mantenerse entre las mejores del continente y aspirar, algún día, a repetir la inolvidable hazaña conseguida en la Copa América de 2001.

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