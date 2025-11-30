Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras victoria de Junior sobre Nacional

Joel Canchimbo, figura de la victoria de Junior sobre Nacional. Marcó un gol y dio una asistencia. Foto: Junior Club SA

El Junior de Barranquilla derrotó 2-1 a Atlético Nacional este domingo en el Metropolitano y dio un golpe de autoridad en el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II. El triunfo, trabajado hasta el último minuto, dejó al equipo de Alfredo Arias en lo más alto de su zona.

La partida comenzó inclinada para la visita gracias al gol de Dairon Asprilla, quien al minuto 42. Pero en la segunda mitad, los ingresos de Joel Canchimbo y Steven Rodríguez cambiaron la historia. El primero empató tras un pase centro de José Enamorado y luego asistió en el segundo para sellar la remontada.

Con este resultado, Junior llegó a ocho puntos y asumió el liderato del cuadrangular en solitario, mientras que Nacional quedó como escolta inmediato con cinco unidades. Los tiburones, que dependían de un triunfo para tomar distancia, ahora miran el calendario con ventaja.

La zona la completan América de Cali, que suma cuatro puntos, e Independiente Medellín, con apenas uno. Ambos se enfrentarán este lunes en el Atanasio Girardot a las 8:00 p.m., en un duelo en el que ganar es obligatorio para no perderle el rastro al equipo barranquillero.

Así quedó la tabla del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

En el otro cuadrangular, el del Grupo B, disputado íntegramente el sábado, la jornada dejó dos equipos con vida y dos eliminados. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga mantienen encendida la ilusión de llegar a la final, mientras que Santa Fe y Fortaleza quedaron ya sin opciones de pelear el título.

El duelo en Ibagué terminó 1-0 a favor de Tolima sobre Santa Fe, gracias a un gol de Adrián Parra en el tiempo de descuento, después de la expulsión de Ewil Murillo en el cuadro cardenal. Fue un partido dividido, con dominio local en el primer tiempo y reacción visitante en la segunda mitad.

Más tarde, en Techo, Bucaramanga venció 2-0 a Fortaleza con anotaciones delos argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza, en un encuentro que dejó tres expulsados y mantuvo con vida al equipo de Leonel Álvarez en la pelea por acceder a la gran final.

Así quedó la tabla del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

