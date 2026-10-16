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Ana María Guzmán rompe el silencio tras su grave lesión: “Me duele el alma"

La defensora tendrá que permanecer varios meses alejada de la competencia.

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Redacción Deportes
AMDEP6636. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/06/2026.- Ana María Guzmán de Colombia celebra un gol este martes, en un partido de la Liga de Naciones entre Paraguay y Colombia en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino
Ana María Guzmán marcó el gol que le permitió a Colombia consagrarse campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol. EFE/Juan Pablo Pino
Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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Ana María Guzmán, una de las figuras de la selección femenina de Colombia, se pronunció en la noche de este jueves tras sufrir una delicada lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. La futbolista risaraldense afrontaría una recuperación cercana a ocho meses, por lo que su presencia en el Mundial de Brasil 2027 está en duda.

La defensora de 21 años también se perderá la Copa Libertadores femenina con Palmeiras, equipo al que llegó en julio de 2025. Ante este panorama, no ocultó su tristeza y compartió varias fotografías de su trayectoria con Colombia, acompañadas de una reflexión sobre el difícil proceso que deberá afrontar y su determinación de seguir adelante.

En su publicación de Instagram, Guzmán reconoció el profundo dolor que le produce alejarse nuevamente de las canchas. La jugadora nacida en Mistrató hace 21 años expresó su frustración por tener que detener sus proyectos deportivos y comenzar otra etapa de recuperación cuando todavía tenía numerosos objetivos por cumplir.

"Hoy tengo el corazón destrozado. Había trabajado tanto, tenía tantas ganas de seguir creciendo y tantos sueños por cumplir dentro de una cancha. Aceptar que ahora me toca parar y empezar de cero es una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar", escribió la futbolista en sus redes sociales. "Aunque hoy me duela el alma, todavía tengo mucho por vivir, muchos sueños por cumplir y mucho amor por darle a este deporte.

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La defensora dejó claro que no piensa rendirse y que buscará afrontar su recuperación con paciencia. "Sé que mis sueños siguen aquí, mis ganas siguen aquí y mi amor por el fútbol también. Algún día volveré a estar dentro de una cancha, y mientras ese día llega, quiero aprender, crecer y encontrarme de nuevo conmigo misma", agregó.

La lesión ocurrió el pasado martes 13 de octubre, durante el segundo amistoso que Colombia disputó frente a Venezuela en Isla de Margarita. Guzmán ingresó al minuto 75, pero sufrió el percance poco después, cuando disputaba un balón. La tricolor ganó ambos encuentros y volverá a tener acción en la próxima fecha FIFA, cuando enfrente a Australia el 28 de noviembre y el 2 de diciembre.

Por su parte, la Copa Libertadores femenina comenzó este jueves 15 de octubre en Ecuador y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. Palmeiras, el equipo de Guzmán, integra el Grupo B junto a Independiente del Valle, Belgrano y Universitario. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe son los representantes colombianos en esta edición del certamen continental.

Ahora, la risaraldense deberá concentrarse en su recuperación y en el tratamiento médico correspondiente, que incluirá una intervención quirúrgica. Su regreso dependerá de la evolución de la rodilla y de los tiempos establecidos por los especialistas. Mientras tanto, la futbolista mantiene la esperanza de superar este nuevo obstáculo y volver a competir al máximo nivel.

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