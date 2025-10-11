Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Así fue el triplete de Néiser Villarreal con el que Colombia clasificó a ‘semis’

El delantero tumaqueño firmó una actuación histórica ante España: marcó los tres goles del triunfo 3-2 y llevó a la selección Sub-20 a sus primeras semifinales mundialistas en 22 años.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de octubre de 2025 - 11:04 p. m.
El delantero tumaqueño firmó una actuación histórica ante España: marcó los tres goles del triunfo 3-2 y llevó a la selección Sub-20 a sus primeras semifinales mundialistas en 22 años.
El delantero tumaqueño firmó una actuación histórica ante España: marcó los tres goles del triunfo 3-2 y llevó a la selección Sub-20 a sus primeras semifinales mundialistas en 22 años.
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección Sub-20 de Colombia protagonizó una remontada memorable en el Mundial de Chile 2025. En el Estadio Fiscal de Talca, el equipo dirigido por César Torres venció 3-2 a España y selló su paso a las semifinales, reviviendo una ilusión que el país no experimentaba desde hace más de dos décadas. El héroe fue Néiser Villarreal, autor de un triplete que quedará grabado en la historia reciente del fútbol juvenil colombiano.

Los goles de Colombia vs. España en el Mundial Sub-20

El partido comenzó con un ritmo alto y con España dominando la posesión, pero fue Colombia la que pegó primero. A los 43 minutos, una gran combinación entre Óscar Perea y Jordan Barrera terminó en un centro rasante al corazón del área que Villarreal empujó con categoría. Era el 1-0 y el premio a la eficacia de una Tricolor que supo resistir y golpear en el momento justo.

Vínculos relacionados

Luis Javier Suárez: la madurez de un goleador que sueña con el Mundial
Egan Bernal fue top-10 en el Giro de Lombardia, que ganó Pogacar con impresionante récord
La selección de Colombia, lista para su primera prueba rumbo al Mundial de 2026

El inicio del segundo tiempo, sin embargo, fue un golpe de realidad que llegó en un abrir y cerrar de ojos. En apenas tres minutos, España le dio la vuelta al marcador con dos jugadas calcadas. Primero, Rayane Belaid igualó tras un contragolpe que agarró mal parada a la defensa colombiana, y luego Jan Virgili, del Barcelona, puso el 2-1 aprovechando una desatención similar.

La Tricolor parecía desconectada, superada anímicamente y sin reacción. Pero entonces apareció el temple. César Torres movió el banco y dio entrada a Jhon Alexander Rentería, quien cambió la cara del equipo. En el minuto 65, el volante filtró un pase perfecto al área para Villarreal, que definió con precisión para el 2-2. Ese tanto revivió a Colombia y desató la energía de un grupo que no se resignó a quedar fuera.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, llegó el golpe final. En el minuto 89, un balón largo desde el fondo encontró otra vez a Villarreal, que impuso su potencia ante el defensor español y definió frente al arquero con serenidad para sellar el 3-2. Gol, remontada y clasificación. El delantero tumaqueño completó así su tripleta y se consolidó como la gran figura del torneo para Colombia.

El triunfo tiene un sabor especial: 22 años después, Colombia vuelve a eliminar a España en un Mundial Sub-20, el mismo rival que la había dejado fuera en 2003 con un gol de Andrés Iniesta. Aquella generación, dirigida por Reinaldo Rueda, logró el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos, la mejor actuación en la historia del país. Hoy, esta nueva camada tiene la oportunidad de igualar —o incluso superar— esa hazaña.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Colombia Sub 20

Partido de Colombia

Colombia vs España en vivo

Partido de Colombia en vivo

Selección Colombia

Partido Selección Colombia

Mundial Sub 20

Colombia en el Mundial Sub 20

Sub 20

Selección Colombia Mundial Sub 20

España vs Colombia

Colombia vs España hoy

Colombia partido Mundial Sub 20

En vivo Colombia

Colombia fc

Colombia hoy

Goles Néiser Villarreal

Goles Colombia España

Video

 

Gilberto R.M.(54899)Hace 38 minutos
Tal cual lo expresó don Carmelo Aguirre, el petrista y entrenador de futbol infantil del barrio: "Con PETRO, Colombia avanza en el plano donde se le convoque".
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.