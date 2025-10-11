Así fue el triplete de Néiser Villarreal con el que Colombia clasificó a ‘semis’

El delantero tumaqueño firmó una actuación histórica ante España: marcó los tres goles del triunfo 3-2 y llevó a la selección Sub-20 a sus primeras semifinales mundialistas en 22 años. Foto: EFE - Benjamín Hernández

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección Sub-20 de Colombia protagonizó una remontada memorable en el Mundial de Chile 2025. En el Estadio Fiscal de Talca, el equipo dirigido por César Torres venció 3-2 a España y selló su paso a las semifinales, reviviendo una ilusión que el país no experimentaba desde hace más de dos décadas. El héroe fue Néiser Villarreal, autor de un triplete que quedará grabado en la historia reciente del fútbol juvenil colombiano.

Los goles de Colombia vs. España en el Mundial Sub-20

El partido comenzó con un ritmo alto y con España dominando la posesión, pero fue Colombia la que pegó primero. A los 43 minutos, una gran combinación entre Óscar Perea y Jordan Barrera terminó en un centro rasante al corazón del área que Villarreal empujó con categoría. Era el 1-0 y el premio a la eficacia de una Tricolor que supo resistir y golpear en el momento justo.

El inicio del segundo tiempo, sin embargo, fue un golpe de realidad que llegó en un abrir y cerrar de ojos. En apenas tres minutos, España le dio la vuelta al marcador con dos jugadas calcadas. Primero, Rayane Belaid igualó tras un contragolpe que agarró mal parada a la defensa colombiana, y luego Jan Virgili, del Barcelona, puso el 2-1 aprovechando una desatención similar.

La Tricolor parecía desconectada, superada anímicamente y sin reacción. Pero entonces apareció el temple. César Torres movió el banco y dio entrada a Jhon Alexander Rentería, quien cambió la cara del equipo. En el minuto 65, el volante filtró un pase perfecto al área para Villarreal, que definió con precisión para el 2-2. Ese tanto revivió a Colombia y desató la energía de un grupo que no se resignó a quedar fuera.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, llegó el golpe final. En el minuto 89, un balón largo desde el fondo encontró otra vez a Villarreal, que impuso su potencia ante el defensor español y definió frente al arquero con serenidad para sellar el 3-2. Gol, remontada y clasificación. El delantero tumaqueño completó así su tripleta y se consolidó como la gran figura del torneo para Colombia.

El triunfo tiene un sabor especial: 22 años después, Colombia vuelve a eliminar a España en un Mundial Sub-20, el mismo rival que la había dejado fuera en 2003 con un gol de Andrés Iniesta. Aquella generación, dirigida por Reinaldo Rueda, logró el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos, la mejor actuación en la historia del país. Hoy, esta nueva camada tiene la oportunidad de igualar —o incluso superar— esa hazaña.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador