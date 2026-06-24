Así quedaron las tablas del Mundial 2026 tras la victoria de Colombia sobre RD Congo

Colombia se unió al selecto grupo de selecciones que sellaron su clasificación a dieciseisavos con una fecha de anticipación. Foto: EFE - Alex Cruz

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Colombia fue una de las grandes ganadoras de la jornada al asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra conservó el liderato de su grupo en una lucha que tendrá su definición hasta la última fecha.

La selección Tricolor cumplió con su tarea en Guadalajara al derrotar 1-0 a República Democrática del Congo. El único gol del compromiso fue obra de Daniel Muñoz, quien apareció en el segundo tiempo para romper la resistencia africana y darle tres puntos fundamentales al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Gracias a este resultado, la Tricolor llegó a seis puntos de seis posibles y aseguró matemáticamente su clasificación a la fase eliminatoria. Además, quedó como líder solitaria del Grupo K con cuatro goles a favor y apenas uno en contra.

Detrás de Colombia aparece Portugal, que protagonizó la goleada más contundente de la jornada al aplastar 5-0 a Uzbekistán. La gran figura fue Cristiano Ronaldo, autor de un doblete y protagonista de un hecho histórico al convertirse en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis Copas del Mundo consecutivas.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K

Colombia – 6 puntos (+3) Portugal – 4 puntos (+5) RD Congo – 1 punto (-1) Uzbekistán – 0 puntos (-7)

Inglaterra sigue arriba en el Grupo L

La lucha por la clasificación continúa mucho más apretada en el Grupo L. Inglaterra desperdició una oportunidad importante para acercarse a los dieciseisavos luego de empatar sin goles frente a Ghana en Foxborough.

Los dirigidos por Thomas Tuchel dominaron ampliamente la posesión y generaron las mejores ocasiones del encuentro, pero no lograron superar la sólida actuación del arquero Benjamin Asare y la resistencia defensiva de la selección africana.

El empate dejó a ingleses y ghaneses igualados con cuatro puntos. Sin embargo, los europeos conservan la primera posición gracias a una mejor diferencia de gol.

Croacia reaccionó y Panamá se despidió

En el otro partido de la zona, Croacia consiguió una victoria clave al derrotar 1-0 a Panamá en Toronto. Ante Budimir marcó el único tanto del compromiso tras una asistencia desde la banda derecha de Josip Stanisic.

El triunfo permitió que los croatas llegaran a tres puntos y mantuvieran vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Panamá, por su parte, sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó matemáticamente eliminada del Mundial antes de disputar la tercera fecha.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo L

Inglaterra – 4 puntos (+2) Ghana – 4 puntos (+1) Croacia – 3 puntos (-1) Panamá – 0 puntos (-2)

Con una jornada por disputarse, Colombia es la única selección de estos dos grupos que ya aseguró su clasificación. Inglaterra y Ghana tienen ventaja en el Grupo L, pero Croacia todavía conserva opciones de avanzar, mientras que Portugal buscará cerrar su clasificación en la última fecha del Grupo K.

Así están todas las tablas del Mundial 2026

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