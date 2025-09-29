Así quedó el Grupo F tras la victoria de Colombia en el Mundial sub 20

La primera jornada dejó un arranque parejo en el Grupo F y la pelea por el liderato empieza a tomar forma. Foto: EFE - Osvaldo Villaroel

Colombia arrancó con pie derecho en el Mundial Sub-20 de Chile. El equipo dirigido por César Torres se impuso 1-0 sobre Arabia Saudí en el Estadio Fiscal de Talca y se metió de inmediato en la pelea por la clasificación en el Grupo F, que ya dejó una primera jornada muy apretada.

El único gol del encuentro llegó a los 65 minutos, tras una presión alta de Jordan Barrera, que recuperó la pelota y asistió a Óscar Perea. El extremo figura del equipo, definió con tranquilidad para darle a la Tricolor tres puntos clave en el estreno. Arabia alcanzó a celebrar un empate parcial, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.

Más temprano, Noruega había vencido 1-0 a Nigeria en el mismo escenario. El tanto lo marcó Rasmus Holten desde el punto penal con un remate ajustado al ángulo derecho. Así, europeos y sudamericanos quedaron igualados en la cima de la tabla con idéntica diferencia de gol.

Tabla de posiciones del grupo de Colombia en el Mundial Sub-20

El próximo jueves 2 de octubre se jugará la segunda jornada en Talca. Colombia se medirá a Noruega a las 3:00 p.m. en un duelo que puede empezar a definir el liderato, mientras que Nigeria y Arabia Saudí se enfrentarán en el segundo turno. Una fecha que promete tensión, pues quienes no sumen quedarán al borde de la eliminación.

La fase de grupos se cerrará el domingo 5 de octubre. Ese día, Colombia enfrentará a Nigeria en Talca y, en paralelo, Arabia Saudí jugará ante Noruega en Rancagua. Con los equipos tan parejos en puntaje y diferencia de gol, todo apunta a que el Grupo F se definirá en la última jornada.

