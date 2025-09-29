Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Así quedó el Grupo F tras la victoria de Colombia en el Mundial sub 20

La primera jornada dejó un arranque parejo en el Grupo F y la pelea por el liderato empieza a tomar forma.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
30 de septiembre de 2025 - 01:33 a. m.
La primera jornada dejó un arranque parejo en el Grupo F y la pelea por el liderato empieza a tomar forma.
La primera jornada dejó un arranque parejo en el Grupo F y la pelea por el liderato empieza a tomar forma.
Foto: EFE - Osvaldo Villaroel
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia arrancó con pie derecho en el Mundial Sub-20 de Chile. El equipo dirigido por César Torres se impuso 1-0 sobre Arabia Saudí en el Estadio Fiscal de Talca y se metió de inmediato en la pelea por la clasificación en el Grupo F, que ya dejó una primera jornada muy apretada.

El único gol del encuentro llegó a los 65 minutos, tras una presión alta de Jordan Barrera, que recuperó la pelota y asistió a Óscar Perea. El extremo figura del equipo, definió con tranquilidad para darle a la Tricolor tres puntos clave en el estreno. Arabia alcanzó a celebrar un empate parcial, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.

Vínculos relacionados

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 13 y el triunfo de Junior
Así se vivió la victoria de Santa Fe contra Equidad: mire las mejores imágenes
Arranca el sueño: Colombia debuta en el Mundial Sub-20

Más temprano, Noruega había vencido 1-0 a Nigeria en el mismo escenario. El tanto lo marcó Rasmus Holten desde el punto penal con un remate ajustado al ángulo derecho. Así, europeos y sudamericanos quedaron igualados en la cima de la tabla con idéntica diferencia de gol.

Tabla de posiciones del grupo de Colombia en el Mundial Sub-20

El próximo jueves 2 de octubre se jugará la segunda jornada en Talca. Colombia se medirá a Noruega a las 3:00 p.m. en un duelo que puede empezar a definir el liderato, mientras que Nigeria y Arabia Saudí se enfrentarán en el segundo turno. Una fecha que promete tensión, pues quienes no sumen quedarán al borde de la eliminación.

La fase de grupos se cerrará el domingo 5 de octubre. Ese día, Colombia enfrentará a Nigeria en Talca y, en paralelo, Arabia Saudí jugará ante Noruega en Rancagua. Con los equipos tan parejos en puntaje y diferencia de gol, todo apunta a que el Grupo F se definirá en la última jornada.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Colombia vs

Copa Mundial Sub-20

Mundial Sub-20

Colombia Sub 20

Selección Colombia Sub 20

Colombia hoy

colombia vs arabia saudita sub 20

Colombia vs Arabia Saudita

Partidos Colombia

Partido Selección Colombia

Partido Colombia Sub 20

Partido Selección Colombia Sub 20

Partido Colombia hoy

Colombia vs. Nigeria en VIVO

Colombia Sub 202 en vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.