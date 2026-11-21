La Tricolor tuvo un debut exigente frente al vigente campeón asiático. Miguel Agámez abrió el marcador al minuto cuatro, pero Saito consiguió la igualdad para Japón antes del descanso. Cuando el empate parecía definitivo, Samuel Martínez convirtió un penalti…

La selección colombiana comenzó con tres puntos su participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. Después de vencer 2-1 a Japón en su estreno, el equipo dirigido por Fredy Hurtado se ubicó en la segunda posición del Grupo L, una zona que tiene a Serbia como líder por diferencia de gol.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Colombia en el Mundial Sub-17

La Tricolor tuvo un debut exigente frente al vigente campeón asiático. Miguel Agámez abrió el marcador al minuto cuatro, pero Saito consiguió la igualdad para Japón antes del descanso. Cuando el empate parecía definitivo, Samuel Martínez convirtió un penalti al minuto 90 y le entregó a Colombia una victoria importante para comenzar el campeonato.

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En el otro compromiso de la primera jornada, Serbia derrotó 2-0 a Honduras, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto del grupo gracias a una mejor diferencia de gol. Los serbios y los colombianos suman tres puntos, aunque la selección europea tiene una ventaja de dos tantos en ese apartado.

Japón, por su parte, quedó en la tercera casilla sin unidades, mientras que Honduras ocupa el último lugar después de su derrota en el debut. Ambos equipos tendrán que buscar una recuperación en la segunda jornada para mantenerse en la pelea por la clasificación.

¿Qué necesita Colombia para avanzar en el Mundial Sub-17?

El formato del campeonato establece que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final. También conseguirán un cupo los ocho mejores terceros, por lo que todavía hay margen para que las selecciones que comenzaron con derrota puedan recuperarse.

Colombia tendrá su segunda presentación el próximo martes 24 de noviembre, a las 10:30 de la mañana (hora colombiana), frente a Honduras. Será una oportunidad para sumar nuevamente y acercarse a la siguiente fase.

En la misma jornada, Serbia se enfrentará a Japón. Los resultados de ambos compromisos comenzarán a definir el panorama del Grupo L de cara a la última fecha de la fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial Sub-17 de Catar 2026