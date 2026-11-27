La Tricolor llegó a la última jornada con la posibilidad de asegurar el liderato, después de sus victorias sobre Japón (2-1) y Honduras (2-0)….

La selección sub-17 de Colombia cerró la fase de grupos del Mundial de Catar 2026 con una derrota que le impidió quedarse con el primer lugar de su zona. El equipo dirigido por Fredy Hurtado cayó 1-0 con Serbia y terminó en la segunda posición del Grupo L, con seis puntos , por lo que ahora deberá esperar a que concluya toda la primera ronda para conocer a su próximo rival en los dieciseisavos de final.

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Así quedó la tabla del grupo de Colombia tras la derrota con Serbia en el Mundial Sub-17

La Tricolor llegó a la última jornada con la posibilidad de asegurar el liderato, después de sus victorias sobre Japón (2-1) y Honduras (2-0). Sin embargo, no pudo mantener su invicto y terminó cediendo el primer puesto ante el seleccionado europeo, que completó una fase de grupos perfecta.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo L del Mundial Sub-17

Serbia se quedó con el liderato al sumar nueve puntos de nueve posibles, producto de sus tres victorias en el campeonato. Además, terminó con una diferencia de gol de +4, después de marcar cuatro tantos y no recibir ninguno.

Colombia, por su parte, finalizó segunda con seis unidades. La selección nacional consiguió dos triunfos y una derrota, con cuatro goles a favor, dos en contra y una diferencia de +2.

El tercer lugar fue para Japón, que logró recuperarse de sus dos primeras caídas y cerró su participación en el grupo con una contundente victoria 3-0 frente a Honduras. Los asiáticos terminaron con tres puntos y una diferencia de gol de +5, una cifra que podría resultar importante en la disputa por uno de los cupos destinados a los mejores terceros.

Honduras ocupó la última casilla sin unidades. El equipo centroamericano perdió sus tres compromisos, recibió 11 goles y no consiguió marcar durante la fase de grupos.

Grupo L | Mundial Sub-17 2026 Pos. Selección PJ G E P GF GC DG Pts. 1 🇷🇸 Serbia 3 3 0 0 4 0 +4 9 2 🇨🇴 Colombia 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 🇯🇵 Japón 3 1 0 2 8 3 +5 3 4 🇭🇳 Honduras 3 0 0 3 0 11 -11 0 PJ: partidos jugados | GF: goles a favor | GC: goles en contra | DG: diferencia de gol.

¿Quién será el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-17?

Con la segunda posición asegurada, Colombia ya tiene su clasificación a los dieciseisavos de final, pero todavía no conoce al equipo que tendrá enfrente en la siguiente instancia.

El rival de la Tricolor se definirá una vez termine la fase de grupos del Mundial, pues todavía quedan partidos pendientes en otras zonas del campeonato. Cuando se completen todos los resultados, quedará establecido el orden definitivo de las selecciones clasificadas y los cruces para la siguiente ronda.

El objetivo del equipo de Fredy Hurtado será pasar la página después de la derrota contra Serbia y recuperar las buenas sensaciones que dejó en sus dos primeras presentaciones. La selección colombiana continúa en carrera en Catar 2026 y ahora tendrá el desafío de avanzar a los octavos de final del certamen juvenil.

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