Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17 tras el empate de Colombia

José Escorcia de Colombia en acción contra Alemania en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: Getty Images

Colombia y Alemania igualaron 1-1 en su primer partido del Grupo G del Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. El duelo, disputado en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, dejó buenas sensaciones para la tricolor, que mostró carácter tras un inicio adverso frente a la vigente campeona del mundo.

El partido comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Fredy Hurtado, ya que Alemania se adelantó apenas a los 15 segundos de juego. En la primera acción del encuentro, Toni Langsteiner aprovechó un centro desde la banda derecha para marcar el 1-0, sorprendiendo a la defensa colombiana.

Pese al golpe inicial, Colombia no se desmoronó. El equipo adelantó líneas, presionó alto y jugó con decisión en campo rival. El esfuerzo tuvo recompensa en la segunda mitad: al minuto 56, tras un saque largo del arquero Jorman Mendoza, Santiago Londoño controló de espaldas y asistió a Juan José Cataño, quien definió desde la media luna para decretar el empate. El tanto fue validado por el VAR.

En el tramo final, la tricolor buscó el segundo gol con intensidad, pero no logró concretar sus opciones y terminó sellando un empate valioso (1-1) ante la actual campeona.

En el otro partido del grupo, Corea del Norte venció 2-0 a El Salvador y lidera la zona.

El próximo compromiso de Colombia Sub-17 será el viernes 7 de noviembre ante El Salvador (7:30 a.m., hora colombiana), mientras que cerrará la fase de grupos el lunes 10 de noviembre frente a Corea del Norte (8:30 a.m.).

Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17

