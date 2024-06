Así quedó la tabla en el grupo D de la Copa América: Colombia definirá liderato con Brasil

Luis Díaz abrió la cuenta de Colombia este viernes contra Costa Rica. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Colombia dormirá una noche más como líder del grupo D de la Copa América, luego de ganarle este viernes 3-0 a Costa Rica en la segunda fecha del torneo.

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo sumó su segunda victoria consecutiva, después del debut triunfal contra Paraguay en la primera jornada. Colombia, por octava vez en su historia, empezó la Copa América con dos victorias. Las otras veces fueron en 1975, 1987, 1999, 2001, 2004, 2016, 2019 y 2024.

Sumada a esa buena estadística, la selección de Colombia extendió su invicto a 25 partidos . Además, actualmente tiene la racha vigente de más victorias consecutivas, con 10 triunfos al hilo.

Colombia, a defender el liderato

Si bien la selección de Colombia celebró el triunfo cómodo contra Costa Rica y, por consecuencia, el primer lugar en la tabla del grupo D, el gran objetivo de Colombia en la Copa América es quedarse con ese lugar en la clasificación de la zona.

Esa posición es clave para intentar evitar el choque con Uruguay en los cuartos de final, pues los charrúas se ven como uno de los grandes favoritos al título.

No será tarea fácil, pues, para lograrlo, Colombia tendrá que enfrentar a Brasil en la última fecha de la fase de grupos.

Brasil, que empezó flojo con un empate contra Costa Rica, goleó este viernes, en segundo turno, a Paraguay y se metió en la pelea por quedarse con el liderazgo en la zona D.

Colombia, no obstante, ha mostrado buenos argumentos como para pensar que sumar puntos contra los pentacampeones del mundo es posible. A la selección le sirve el empate y, en su encuentro más reciente, en noviembre ya le ganó a la verdeamarilla.

Así va la selección de Colombia en la tabla del grupo D

# Selección Puntaje 1 Colombia 6 2 Brasil 4 3 Costa Rica 1 4 Paraguay 0

¿Cómo está la tabla en el resto de los grupos de la Copa América?

La selección de Colombia no es la única que ya tiene tiquete a los cuartos de final de la Copa América, pues esta semana Argentina y Venezuela también certificaron su clasificación.

En la zona A, aunque los argentinos ya avanzaron de ronda, todavía falta definir el segundo, que seguramente estará entre Chile y Canadá. Por ahora, la ventaja la tienen los norteamericanos. Perú todavía no está eliminado, pero depende de un milagro.

En la B, los venezolanos son líderes, pero no tienen el primer puesto garantizado. Para ello, deben ganarle a Jamaica, que ya no tiene chances. El segundo lugar del grupo lo definen México y Ecuador.

Por la zona C, Uruguay va primero, pero todavía no tiene cupo a cuartos. Tendrán que ganarle a Estados Unidos, que tiene riesgo de salir de su torneo si no suma puntos y Panamá, contra Bolivia, suma al menos uno.

