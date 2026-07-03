¡Atención! Así será la alineación de Colombia para enfrentar a Ghana en el Mundial 2026

Colombia confirmó el once con el que buscará el paso a los octavos de final del Mundial 2026 contra Ghana. Foto: EFE - Alex Cruz

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La selección de Colombia ya definió el equipo con el que buscará el paso a los octavos de final del Mundial 2026. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el once titular para enfrentar a Ghana en el compromiso que cerrará la ronda de dieciseisavos y terminará de completar el cuadro de los 16 mejores equipos del torneo.

El combinado nacional llega a esta instancia invicto después de una fase en la que derrotó a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de igualar sin goles con Portugal, un encuentro en el que Colombia generó más opciones y dejó una buena imagen pese a no conseguir la victoria.

Lorenzo mantiene la confianza en su equipo habitual

Para este compromiso decisivo, el técnico argentino apostará prácticamente por la base que ha venido utilizando durante el campeonato. En el arco estará Camilo Vargas, mientras que la defensa estará conformada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

En la mitad del campo continuarán Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, quienes volverán a ser los encargados de dar equilibrio al equipo.

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Más adelante aparecerá el tridente creativo con Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, una zona del campo que puede modificar posiciones durante el partido gracias a la movilidad de sus integrantes. James suele desplazarse hacia la derecha en algunos pasajes del juego, mientras que Arias tiene libertad para aparecer por diferentes sectores del frente de ataque.

La principal referencia ofensiva será Jhon Córdoba, quien volvió a ser titular frente a Portugal luego de superar una lesión que le impidió tener minutos en los dos primeros encuentros del Mundial.

Colombia espera romper el bloque defensivo de Ghana

En la selección existe optimismo de cara al compromiso, aunque el cuerpo técnico tiene claro que el rival propondrá un partido de alta exigencia.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz suele apostar por un bloque defensivo bajo y por explotar el contragolpe, por lo que Colombia deberá tener paciencia para encontrar espacios, una fórmula que ya tuvo que aplicar frente a la República Democrática del Congo.

Además del regreso de Daniel Muñoz al equipo titular, uno de los jugadores llamados a marcar diferencias es el lateral derecho, quien buscará volver a ser determinante en ataque después de sus actuaciones anteriores en el torneo.

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Las dudas que existieron antes de confirmar la alineación

En los días previos al partido existieron algunas incógnitas sobre la formación.

Una de ellas pasaba por el lateral izquierdo, donde Déiver Machado había dejado una buena impresión frente a Portugal gracias a su aporte tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, finalmente el elegido para iniciar será Johan Mojica.

La otra discusión estaba en la posición de delantero centro. Ninguno de los atacantes ha conseguido marcar en el Mundial y la pelea por el puesto estaba entre Jhon Córdoba y Luis Suárez. Finalmente, Lorenzo mantuvo la confianza en Córdoba, quien parte con ventaja por su potencia física para enfrentar a la defensa africana.

La alineación confirmada de Colombia

La selección de Colombia formará con:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

El encuentro entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio de Kansas City, donde se espera una importante presencia de aficionados colombianos en las tribunas.

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