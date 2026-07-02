¿Por qué Carlos Queiroz relacionó a la FCF con la muerte de su exasistente en la selección?

Carlos Queiroz, DT de Ghana, antes del partido contra Colombia. Foto: AFP - JUAN MABROMATA

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Las palabras de Carlos Queiroz en la víspera del duelo entre Colombia y Ghana no pasaron desapercibidas. Aunque el técnico portugués aseguró que no salió mal del país, negó conocer las versiones sobre una supuesta enemistad con los jugadores de la selección colombiana y afirmó que no busca una revancha frente a la Tricolor, sí aprovechó el escenario para lanzar un nuevo dardo contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), reviviendo una de las polémicas más delicadas de su paso por el banquillo nacional.

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“Nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a la selección Colombia. Mañana es la oportunidad de la FCF de reparar lo que ha pasado con él”, aseguró Queiroz en la rueda de prensa previa al compromiso.

De qué se trata la acusación de Queiroz a la FCF

La declaración no fue un hecho aislado. El entrenador lleva varios años sosteniendo públicamente que la Federación tuvo un comportamiento negligente con su entonces preparador de arqueros, Des McAleenan, cuya muerte en 2021 calificó como una tragedia que pudo haberse evitado.

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Las acusaciones del portugués se remontan a la carta pública que divulgó tras su salida de la selección. Allí aseguró que durante la pandemia todo el grupo trabajó en condiciones complejas.

“Todas las personas directamente relacionadas a la selección en el día a día pueden dar fe de que todo el cuerpo técnico y jugadores, dentro y fuera de la cancha, siempre trabajaron con total dedicación y profesionalismo, aun cuando las condiciones de salud y seguridad sanitaria no eran las más adecuadas, exponiéndose al riesgo que la covid generaba”, escribió en su momento.

Según el relato de Queiroz, McAleenan contrajo COVID-19 mientras cumplía sus funciones con la selección colombiana durante la doble fecha de las eliminatorias de noviembre de 2020. “A tal punto que un miembro del staff, en pleno ejercicio de sus funciones, contrajo covid, quedando aislado en un cuarto de hotel de Bogotá y sin apoyo, mientras el resto del staff salía hacia Barranquilla para cumplir los compromisos del mes de noviembre [2020]”, afirmó el entrenador en esa misma carta.

¿Qué le pasó a Des McAleenan?

El técnico también sostuvo que, una vez terminó la concentración y el grupo regresó a Bogotá, encontró a su colaborador en un delicado estado emocional. “Al regresar a Bogotá nos encontramos con una persona en un estado de depresión importante, sumando a esto la decisión de la Federación de echar al cuerpo técnico, empeoraron la situación, llevando Des McAleenan a terminar con su vida”.

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Cerró ese apartado con otra frase contundente: “Todos los que de alguna manera lo apoyaron, o no lo hicieron, tendrán que lidiar con su propia conciencia”.

La versión fue respaldada parcialmente por Océano Cruz, otro integrante del cuerpo técnico de Queiroz, quien recordó que, tras la salida de la selección, “cada uno se fue para su casa y Des se marchó a Irlanda con su familia”. En esa misma entrevista con EFE añadió que McAleenan era “una persona que psicológicamente no era muy fuerte”, en referencia al difícil momento que atravesaba.

El propio McAleenan había hablado meses antes de su muerte sobre los problemas de salud mental que enfrentaba. Confesó que libraba una “horrenda pelea con la depresión”. También reconoció que había perdido el interés por muchas cosas. Y describió aquel periodo como “chocante, fue una cosa horrible la que viví”.

Cuando se conoció la muerte de su colaborador, Queiroz publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. “Que todos los que te abandonaron, cuando diste positivo para covid-19, ahora sean castigados por su conciencia. Lo siento, tú y tu familia, porque no pude hacer todo como prometieron. Lo mejor del fútbol terminó para mí, y hoy me voy contigo. RIP Des”.

Desde entonces, el portugués ha mantenido esa postura y este jueves, en la antesala del reencuentro con Colombia, volvió a poner el caso sobre la mesa con un nuevo señalamiento a la FCF.

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