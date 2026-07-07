¡Atención! Colombia confirmó su alineación titular para enfrentar a Suiza en octavos

El equipo de Néstor Lorenzo ya definió los once con los que intentará meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Foto: EFE - Francisco Guasco

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La selección de Colombia ya tiene definida la formación con la que buscará este martes un nuevo capítulo en su historia mundialista. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con un solo cambio respecto al once que superó a Ghana, una modificación obligada por la lesión de Jhon Córdoba.

El compromiso se disputará desde las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el BC Place de Vancouver, escenario en el que la Tricolor intentará instalarse nuevamente entre las ocho mejores selecciones del planeta.

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El conjunto colombiano persigue su segunda clasificación a unos cuartos de final de un Mundial. En esta edición, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, el camino incluyó una ronda adicional por la ampliación del torneo y la incorporación de los dieciseisavos de final. Tras dejar en el camino a Ghana con un gol de Jhon Arias, ahora el reto será superar a una selección suiza que también avanzó con autoridad luego de vencer 2-0 a Argelia.

Luis Suárez reemplaza a Jhon Córdoba

La única novedad en la alineación colombiana estará en el frente de ataque. Jhon Córdoba no podrá actuar debido al problema muscular que sufrió durante los primeros minutos del compromiso frente a Ghana, lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego y que ahora lo deja por fuera de esta instancia.

Su lugar será ocupado por Luis Suárez, quien precisamente ingresó en ese partido y terminó siendo determinante al asistir a Jhon Arias en la acción del único gol del encuentro. Más allá de esa modificación, Néstor Lorenzo mantendrá la base del equipo que consiguió el paso a los octavos de final.

Otro aspecto a tener en cuenta es la situación disciplinaria del plantel. Jhon Arias será titular pese a estar apercibido, mientras que Richard Ríos, también al borde de una suspensión, es candidato a iniciar el partido desde el banco de suplentes.

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La formación confirmada de Colombia

Colombia saltará al campo con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jhon Arias, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la mitad de la cancha; mientras que James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz conformarán el frente ofensivo.

El vencedor de este compromiso avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Egipto.

Además, el duelo marcará el reencuentro de Colombia y Suiza en una Copa del Mundo después de 32 años. El único antecedente entre ambas selecciones en un Mundial se remonta a Estados Unidos 1994, cuando la Tricolor se impuso 2-0 en San Francisco con goles de Herman Gaviria y Harold Lozano.

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