Bolivia vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo el partido de Eliminatorias

James Rodríguez (amarillo), la figura de la selección de Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Una entusiasta Bolivia recibe el jueves a Colombia en su estadio, a más de 4.000 metros de altitud, en El Alto, ante una selección que defenderá su invicto a sangre y fuego en la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Óscar Villegas está en el octavo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos, igual que Paraguay, peleando por la misma casilla que otorga un boleto para el repechaje contra una selección de otra confederación.

Colombia es segundo de la tabla con 16 puntos -dos menos que el líder Argentina- con pasaje directo al Mundial de Norteamérica-2026 y único invicto en el continente.

A cambiar la historia

En Bolivia han renacido los sueños de clasificar al próximo Mundial 2026, después de más de 30 años de su histórico desembarco en Estados Unidos 1994.

Sus dos últimas victorias en la presente fase (goleada 4-0 a Venezuela de local y una histórica victoria 2-1 ante Chile en Santiago) le dieron otra vez posibilidades mundialistas.

Pero al frente tiene un duro equipo colombiano, al que no vence de local desde hace 21 años en la fase premundialista. En septiembre de 2003 lo goleó 4-0 y desde entonces ha cosechado dos derrotas y dos empates.

Bolivia quiere cambiar la historia y ha mirado el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto, a 4.150 metros de altitud, como el gran aliado para batir a Colombia.

Sin el portero Carlos Lampe y el volante ofensivo Henry Vaca, ambos lesionados, el entrenador Villegas pretende reeditar el once que le dio excelentes resultados ante venezolanos y chilenos.

Su volante Ramiro Vaca, autor de un gol ante la Vinotinto, señaló que el seleccionado boliviano buscará aprovechar la localía.

“Sabemos que ellos van a esperar en el bloque bajo y esperar salir de ‘contra’ (contragolpe), sabemos que siempre es complicado, pero tenemos que tener paciencia para generar situaciones de gol”, afirmó Vaca, pieza clave.

A defender el invicto

Colombia aterriza al estadio Villa Ingenio con sus pergaminos por delante: segundo de la tabla de posiciones, reciente subcampeón de la Copa América y con una última victoria de local 2-1 contra la campeona del mundo Argentina.

Desde el viernes la Tricolor se entrena en la ciudad de Cochabamba y a 2.558 metros de altura, donde se ha completado todo el plantel.

El timonel de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, señaló en rueda de prensa en Cochabamba que se toman las medidas para apaciguar los efectos de la altura.

“Es un partido con circunstancias especiales, la parte física es importante (...) en cuanto al vuelo de la pelota, de la liviandad que hay en esa altura que vuela más rápido”, afirmó el técnico.

Agregó que “no es fácil” y que se trabaja “para atenuar los efectos” de la altura.

Los entrenamientos del equipo tricolor en Cochabamba no estuvieron al margen de la polémica. El entrenador boliviano Villegas dijo que esta ciudad no le ayudará a los colombianos “para aclimatarse”, por la diferencia que hay con El Alto.

La anécdota de Mario Alberto Yepes

En el programa ‘Leyendas de la Copa’, de Betsson, Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección de Colombia, recordó junto a leyendas suramericanas como el Ñol Solano y Paolo Guerrero (Perú); Iván Zamorano (Chile) y Zé Roberto (Brasil) lo difícil que es jugar en Bolivia. “Yo he escuchado que para jugar allá algunos jugadores toman viagra. A mí no me tocó eso”, afirmó Yepes.

Cuando Zé Roberto le preguntó por qué serviría tomar ese y medicamento, el exdefensor de la tricolor explicó que es un vasodilatador, por lo que ayudaría a la sangre a fluir más fácil.

Además de la locación, Yepes comentó que los horarios en Bolivia también juegan un papel fundamental puesto que puede llegar a hacer mucho calor. Lo cual, sumado a la altura, hace más difícil para el jugador responder en la cancha.

Betsson, compañía líder en el mundo de las apuestas deportivas en línea, sigue de cerca cada jugada y momento clave de las eliminatorias. Los aficionados ya pueden acceder a cuotas de 2.60 si la tricolor vence en La Paz a Bolivia, de lo contrario será de 2.85 si el seleccionado boliviano vence a los cafeteros y un empate tendrá 3.30.

Bolivia vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo el partido de Eliminatorias

Hora: 3:00 p.m.

TV: Gol Caracol

Posibles nóminas

Bolivia: Guillermo Viscarra - Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagrego - Robson Matheus, Héctor Cuellar, Adalid Terrazas, Ramiro Vaca, Miguel Terceros - Carmelo Algarañas. DT: Oscar Villegas.

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mujica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, Luis Díaz, John Arias, James Rodríguez - John Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

