A un día del encuentro, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile anunció un cambio de sede. El compromiso, que inicialmente iba a disputarse en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, se trasladó al Monumental David…

La selección de mayores de Colombia se prepara para su última presentación de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá este martes con Chile en la ciudad de Santiago, en el segundo de los dos compromisos de exhibición pactados entre ambas federaciones para esta fecha FIFA de noviembre.

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A un día del encuentro, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile anunció un cambio de sede. El compromiso, que inicialmente iba a disputarse en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, se trasladó al Monumental David Arellano, casa de Colo Colo, debido al mal estado del terreno de juego del primero.

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Ambos combinados se vieron las caras el pasado viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un encuentro que tuvo un componente solidario. Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), los recursos de la taquilla serán destinados a las labores de reconstrucción y asistencia a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

En lo deportivo, el compromiso estuvo marcado por las imprecisiones, la intensidad de los duelos individuales y la falta de claridad en ataque de ambos seleccionados. La victoria de Colombia (1-0) se concretó gracias a un gol en contra de Guillermo Maripán, quien intentó despejar un centro de Daniel Muñoz.

🚨🌎 | OWN GOAL BY MARIPAN!



🇨🇴 Colombia 1-0 Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/Lk73ygFbYC — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 14, 2026

El de este martes será el quinto y último amistoso de la tricolor tras su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, luego de la cual el seleccionador Néstor Lorenzo fue ratificado en su cargo. Desde entonces, el combinado nacional registra dos victorias (Perú y Chile), un empate (México) y una derrota (Paraguay).

El estratega argentino ha insistido en que, más allá de los resultados, estos compromisos tienen como propósito sentar las bases de un nuevo ciclo. “El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso”, señaló Lorenzo antes de la doble confrontación con Chile.

Las últimas fechas FIFA han servido para ampliar el abanico de alternativas del cuerpo técnico y darles rodaje a nuevas caras. Futbolistas como Matías Orozco, Juan David Arizala, Samuel Velásquez, Óscar Perea, Camilo Durán y Daniel Mosquera tuvieron minutos en el Pascual Guerrero y esperan contar con otra oportunidad en territorio chileno.

Con la Copa América de 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 en el horizonte, Lorenzo tiene por delante el desafío de consolidar el relevo generacional sin renunciar a la competitividad que ha caracterizado buena parte de su proceso. El encuentro en Santiago será una nueva oportunidad para avanzar en esa dirección.

Hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Chile y Colombia

Fecha: Martes 17 de noviembre

Lugar: Santiago de Chile

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Gol Caracol

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