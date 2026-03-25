“Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica”, Zlatko Dalić, DT de Croacia

Zlatko Dalić dirige a la selección de Croacia desde el 7 de octubre de 2017. Foto: Marca

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Cada vez falta menos para que Colombia vuelva a ver en acción a su selección de fútbol. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán una verdadera prueba de fuego antes de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Croacia y Francia medirán para que esté el país en esta cita.

El primer rival que se avizora en el horizonte son los croatas. Terceros en Catar 2022 y segundos en 2018, es una selección que coquetea con la clase A en Europa constantemente y será un gran reto colectivo para la Tricolor. Su directo técnico, Zlatko Dalić, habló sobre Colombia y lo que espera del juego.

“Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica. Es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos buenos jugadores y rápidos que juegan en Europa. Los colombianos tienen muy buena transición, energía y será un partido muy exigente para nosotros”, afirmó el técnico de 59 años.

Croacia, lista para enfrentar a Colombia

Dalić también señaló que Croacia debe estar lista para responder de la manera correcta contra los rivales más fuertes y ser competitiva. Eso sí, confía ciegamente en su equipo, la calidad que tiene y su rendimiento en el Mundial.

“Nos estamos adaptando poco a poco a las condiciones, a la diferencia horaria y de temperatura. Tenemos un partido muy pronto, y los chicos son conscientes de que no tenemos mucho tiempo para entrenar y adaptarnos”.

El estratega agregó que tiene intenciones de darle una oportunidad a todos los jugadores convocados en esta fecha FIFA. Después de enfrentar a Colombia, Croacia se medirá ante Brasil, el cual tiene una deuda pendiente.

Croacia, un medidor aceitado

“Nos espera un rival difícil y esperamos lo mejor”, finalizó quien completa casi una década al mando de la selección croata. Aunque no ha logrado ganar un título con el equipo, la evolución es evidente, en especial en las Copas del Mundo.

No solo ha tenido participaciones de época en los Mundiales que ha disputado, sino que lo ha hecho dejando en el camino a rivales de grueso calibre. La final frente a Francia en Rusia 2018 sigue siendo su punto más alto en la historia.

Adicionalmente, ha participado de dos Eurocopas (2021 y 2024) en las cuales no ha podido figurar entre los tres primeros. En la primera cayó eliminado en octavos de final con España y en la segunda en fase de grupos.

Croacia en Mundiales

Durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, Croacia compartió grupo con Nigeria, Islandia y Argentina, a quien venció 3-0. En octavos y cuartos de final resolvió la eliminatoria a través de los lanzamientos desde el punto penal.

En semifinales, tuvo que recurrir a los tiempos extra para eliminar a Inglaterra y finalmente en la final cayó 4-2 contra los franceses. Cuatro años después, la historia volvería a ser satisfactoria para Zlatko Dalić, Luka Modric y compañía.

Croacia fue segunda de su grupo, por detrás de Marruecos. Tal cual como pasó en Rusia, los octavos y cuartos de final los ganó por la vía de los penales. No obstante, esta vez fue derrotado 3-0 por Argentina en las semifinales, relegándolo al tercer puesto, que le ganó a los marroquíes.

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