Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la selección

Colombia se mide con Croacia en el primero de sus partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo. Foto: Vía X

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La selección de Colombia se alista para su primer gran reto del 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo comienza a ajustar piezas de cara al amistoso frente a Croacia, un duelo que marcará el inicio de su calendario competitivo en un año clave. El principal objetivo es preparar el Mundial 2026.

De esta manera, el encuentro no solo representa el primer partido del año, sino también una prueba fundamental en la preparación rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Con la base consolidada y algunas decisiones aún por definir, el combinado nacional buscará medir su nivel ante un rival europeo exigente y empezar a perfilar la lista definitiva que afrontará el gran objetivo del año.

¿Cuándo es el partido de la selección de Colombia contra Croacia?

El partido frente a Croacia se disputará este jueves, en el marco de la fecha FIFA previa a la cita mundialista, un momento clave en el calendario internacional porque también se están definiendo los últimos cupos desde el repechaje.

Para la selección de Colombia, este tramo del calendario será exigente, ya que tras el duelo ante Croacia deberá afrontar otro reto de alto nivel el domingo con Francia.

Partido de la selección de Colombia con Croacia: horario del amistoso

El compromiso entre la selección de Colombia y Croacia se disputará en el Camping World Stadium, en Orlando, Florida. El balón rodará a partir de las 18:30 (hora de Colombia).

El partido podrá verse en vivo por Caracol TV, así como en sus plataformas digitales a través de Gol Caracol y Ditu, opciones que permitirán seguir cada detalle del encuentro.

¿Cómo llegan Colombia y Croacia a su amistoso?

La tricolor llega a este compromiso con la necesidad de sumar rodaje competitivo. Aunque logró su clasificación al Mundial, el camino en las eliminatorias fue más exigente de lo previsto, especialmente en el segundo tramo, cuando el rendimiento se resintió tras haber sido subcampeona de la Copa América. Ese bajón dejó dudas que el equipo de Néstor Lorenzo busca resolver en esta fecha FIFA.

Por eso, el duelo ante Croacia aparece como una prueba clave para ajustar funcionamiento y recuperar sensaciones. Colombia necesita reencontrar fluidez en su juego, consolidar su base titular y definir los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo, en un contexto en el que cada minuto de competencia empieza a ser determinante.

Del otro lado estará una selección croata que se ha consolidado como una de las más competitivas del fútbol internacional en los últimos años. Bajo la conducción de Zlatko Dalić, el equipo europeo ha construido una identidad basada en el orden táctico, el equilibrio y la capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia, virtudes que lo llevaron a ser subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022.

Croacia llega además con confianza tras una clasificación sólida al Mundial y con una estructura colectiva bien definida. Liderados por referentes como Luka Modrić, el equipo combina experiencia y jerarquía en todas sus líneas, con nombres como Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Joško Gvardiol y Andrej Kramarić, lo que lo convierte en un rival que exige máxima concentración y que representa una medición ideal para Colombia en su camino hacia la gran cita.

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