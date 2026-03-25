Néstor Lorenzo, antes de enfrenar a Croacia y Francia: “Queremos mirar a qué altura estamos”

Néstor Lorenzo, en rueda de prensa. Foto: EFE - Andre Borges

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La selección de Colombia ajusta los últimos detalles antes de su amistoso este jueves contra Croacia, en un contexto en el que cada decisión empieza a perfilar el camino hacia el Mundial. En la previa, el técnico Néstor Lorenzo analizó el presente del grupo y dejó claro que el foco está en la evolución colectiva más allá de los nombres propios.

Uno de los puntos que abordó fue la situación de James Rodríguez y su falta de continuidad reciente. “El tema de los minutos jugados, tiene que ver con cómo está él físicamente. Tuvo la suerte de ir a un club que no lo tirara de una vez a la cancha, hizo pretemporada y se le ve bien en lo físico, le falta quizás minutos de fútbol”, explicó el entrenador, quien respaldó el proceso del capitán.

También se refirió a otros jugadores creativos que llegan con diferentes cargas de competencia. “Hay casos distintos, hay jugadores que vienen de lesión, casos como Carrascal que ha jugado muchísimos minutos y ahora está alternado en 30 0 60 minutos en todos los partidos, está bien. El caso de Juanfer volvió de una pequeña lesión, pero está muy bien físicamente y ya volvió a tener minutos. Son jugadores que son parte del proceso, conocemos su proceso de recuperación y sabemos cómo vuelven después de una para”.

Sobre la planificación de los amistosos, Lorenzo advirtió que el calendario obligará a tomar decisiones. “Lo único negativo es que jugamos en dos días y medio con Croacia y Francia, no nos gusta eso, se desvirtua un poco la parte física de los jugadores y seguramente nos van a obligar a hacer muchos cambios”, señaló.

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El técnico insistió en que estos partidos son una oportunidad para medirse ante la élite. “Lo que se busca con estos partidos es competir al más alto nivel, son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los dos últimos mundiales, a lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con los grandes equipos, hemos jugado con los campeones de todas las confederaciones, Oceanía, Norteamérica, Europa y Asia y han sido duelos de visitante muchas veces, queremos competir y mirar en qué altura estamos, aspiramos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales. Lo que se busca es ir creciendo, estos rivales te exigen”.

<b>Aspiramos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales</b> Néstor Lorenzo

En cuanto al estado de la preparación rumbo a la Copa del Mundo, el panorama es todavía abierto. “En cuánto al porcentaje de la preparación al Mundial es difícil porque el último partido lo jugamos hace cuatro meses como equipo nacional, la última etapa de concentración previo al Mundial que se va a hacer en mayo, ahí miraremos cómo va la preparación. Acá juntamos 26 jugadores con distintas actualidades, unos vienen de lesión, unos vienen de jugar mucho y otros poco, es difícil evaluar, el grupo es unido, los conceptos ya están asimilados. Este grupo tiene ganas de marcar historia y esto es lo más tranquilo que me deja”.

Lorenzo también relativizó el impacto del presente inmediato de los jugadores en la toma de decisiones. “El nivel o porcentaje de un jugador no se puede evaluar por una racha de una o dos semanas, a nosotros nos hizo muy bien estar más de 50 días juntos en la Copa América, esto también depende de qué jugador es, qué le dio a la selección, si ya está instalado dentro del equipo, no es en todo los casos iguales”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de variantes tácticas según el rival. “Cuando planificamos un partido, conocemos al rival, entendemos que las posibilidades que tiene el rival de jugar con línea de 3 o 4, todo eso lo tenemos estudiado. Dentro del equipo tenemos características de hacer un cambio y cambiar de sistema, lo hemos hecho en varios partidos, lo hicimos con Uruguay, Ecuador, los muchachos se adaptan bien y es cuestión de interpretar bien la situación”.

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Y también habló de la supuesta convocatoria a Sebastián Villa. “Han salido a decir que a Sebastián Villa lo cité y después lo bajé. La FIFA te obliga, 15 días antes de que empiece la fecha FIFA, a bloquear al jugador. Bloquear al jugador es una citación formal de que está citado en la selección, pero eso se confirma dos o tres días antes, con la confirmación de la lista mía, que ni siquiera el administrativo de la Federación sabe quiénes están y quiénes no. Como es muy cercana mi decisión de citar a esos 26 jugadores, a lo mejor hay 50 o 60; hacer esto 15 días antes es para que el club lo tenga que liberar obligatoriamente, es un protocolo y se hace con todos. Hablé con Sebastián Villa, pienso que tiene posibilidades por el rendimiento deportivo, le dije: ‘Te voy a bloquear, pero no quiere decir que te voy a llevar’. Esa fue la conversación. El administrativo me dijo que no tiene visa. Se les mandó a hacer la visa a Juan Camilo Durán, que tampoco tiene visa, y a Pedro Bravo. Quiero aclarar que todo se hace con los 55 jugadores que son bloqueados. Llamé a Sebastián Villa para decirle que no iba a ser convocado; me pareció un gesto bueno para que no baje en su club”.

<b>Hablé con Sebastián Villa, pienso que tiene posibilidades por el rendimiento deportivo</b> Néstor Lorenzo

Luis Javier Suárez, el hombre del momento, también habló

Por su parte, el delantero Luis Javier Suárez, quien acompañó al técnico en rueda de prensa, habló de su presente y de la ilusión de consolidarse en la Selección. “Sigo haciendo mi trabajo, la idea es tener continuidad, buenos números y siempre estar atento a lo que pueda pasar en selección. Queremos hacer las cosas bien, seguir mejorando y causar buenas actuaciones. Espero seguir haciéndolo en mi club y que se pueda alargar (la buena racha) lo más posible”.

El atacante también destacó su evolución personal y cómo se adapta al funcionamiento del equipo. “Ha cambiado la madurez y mentalidad, cuando venía las primeras veces uno pensaba que estaba preparado mentalmente para aportarle a la selección. Por eso hoy en día estoy con una mentalidad más madura y diferente”.

Además, valoró el entorno ofensivo en el que se mueve: “Para mí, me resulta muy cómodo tener jugadores con buen pie, siempre es bueno tener jugadores como James, Luis Díaz, Juanfer que para mí como delantero es perfecto tener ese último pase. A pesar de cambiar el esquema táctico lo más importante es como te entiendas con tus compañeros”.

¿Cuándo juega la selección de Colombia contra Croacia?

El compromiso entre Colombia y Croacia se jugará este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium, desde las 18:30 (hora de Colombia).

El partido podrá verse en vivo por Caracol TV, así como en sus plataformas digitales a través de Gol Caracol y Ditu.

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