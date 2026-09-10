Portugal y Colombia se midieron en la segunda fecha del Mundial Sub-20.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia puso un pie en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Colombia sumó un punto importante en su segundo partido del Mundial Femenino Sub-20 tras empatar 0-0 con Portugal. El equipo de Carlos Paniagua tuvo un partido de dominio dividido, especialmente durante la primera mitad, aunque contó con las mejores oportunidades. Valerin Loboa fue una de las protagonistas y tuvo varias opciones para abrir el marcador, mientras Maithé López también exigió a la arquera portuguesa Nair Pina.

En el segundo tiempo, Colombia fue creciendo y terminó mucho más cerca de la victoria. Loboa volvió a desperdiciar una oportunidad clara, Sintia Cabezas protagonizó una gran acción individual y Portugal sufrió ante el empuje colombiano. Las mejores ocasiones llegaron en el tramo final: Pina salvó nuevamente a las europeas y Cabezas estrelló un remate en el palo después de una recuperación de Loboa. Portugal también tuvo algún acercamiento peligroso, principalmente aprovechando errores colombianos en salida.

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El cierre dejó una preocupación para Paniagua, pues Lina Arboleda fue expulsada al minuto 89 después de una revisión del VAR y Colombia tuvo que resistir con diez los cinco minutos de adición. El 0-0 llevó a la selección a cuatro puntos después de dos jornadas y la dejó muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda. Ahora cerrará la fase de grupos ante Corea del Norte, vigente campeona y líder de la zona, que ganó sus dos primeros partidos.

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Empate de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 en su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 🆚 🇵🇹



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Así fue el minuto a minuto del partido entre Colombia y Portugal,

⏱️ MINUTO 90′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Termina el juego. Colombia empató con Portugal y llegó a cuatro puntos, lo que deja a la selección practicamente clasificada a la siguiente ronda del Mundial Femenino Sub-20.

⏱️ MINUTO 89′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Lina Arboleda se va expulsada, tras revisión del VAR. La defensora colombiana atacó, sin balón a una rival, y vio la roja. Colombia encarará los cinco añadidos sin una de sus jugadoras clave.

⏱️ MINUTO 85′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Otro palo de Colombia, esta vez de Sintia Cabezas. Robó un balón clave Loboa, que dejó sola a su compañera. Lastimosamente, la selección no ha podido vencer el cero y nuevamente quedó a un paso de abrir el marcador.

⏱️ MINUTO 79′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | No se puede creer lo que se perdió Colombia, que tuvo el 1-0 y no pudo empujar la pelota tras un centro al área. Pina, de Portugal, salvó otra vez a las europeas, mientras Loboa desperdició una opción más.

⏱️ MINUTO 75′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Se juegan los últimos 15 en Polonia. Aunque el empate le sirve a Colombia, que está avanzando de ronda, la selección ha merecido la victoria.

⏱️ MINUTO 62′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Colombia encendió motores. Primero tuvo una jugadota maradoniana con Sintia Cabezas, que recorrió toda la cancha y casi encuentra el gol. Ganó un tiro de esquina y en ese cobro casi llega el tanto. Portugal sufre este tramo.

⏱️ MINUTO 58′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Colombia sigue desperdiciando opciones. Otra vez Loboa. Lo tuvo la delantera de la selección, cuando de rebote le quedó el balón. Definió rastrero y cruzado, pero achicó muy bien la arquera de Portugal, Nair Pina.

⏱️ MINUTO 56′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Riesgosa salida de Colombia, de nuevo, que terminó en un peligroso remate de Portugal. El balón rozó el palo y casi pone arriba en el marcador a las europeas.

⏱️ MINUTO 55′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 |El segundo tiempo arrancó con la misma tónica del primero y sin el ímpetu con el que Colombia cerró la primera mitad. El juego es igualado y ambos equipos están cuidando el empate. No hay riesgos.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Ya se juega de nuevo en Polonia. Colombia busca el triunfo, aunque el empate le sirve para la clasificación.

⏱️ MINUTO 45+5′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Maithé López tuvo la última del primer tiempo. Nuevamente la delantera quedó de frente al arco, pero se enredó en la resolución de la jugada. Termina la parte inicial del partido, un juego de dominio dividido en el que la selección nacional tuvo varias que no supo aprovechar. Por ahora, con el empate, Colombia clasifica a la siguiente ronda.

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⏱️ MINUTO 45+1′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Casi llega, otra vez, el primero de Colombia. Esta vez fue Maithé López la que remató. El disparo cruzado fue atajado por la golera de Portugal, que dio rebote. No obstante, Loboa no alcanzó a llegar para intentar el gol.

⏱️ MINUTO 44′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Tremendo cabezazo de Loboa, la gran protagonista de la primera mitad. La colombiana se elevó por los aires y metió un frentazo que casi abre el marcador. La arquera de Portugal salvó a las europeas.

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⏱️ MINUTO 35′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Después de un buen tramo de Colombia, Portugal mejoró y ahora es protagonista. El partido, no obstante, no tiene muchas acciones de peligro. Ambos equipos están cautos.

⏱️ MINUTO 27′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | La tuvo Valerin Loboa, después de una jugada larga de Colombia. La delantera quedó sola frente a la arquera pero se enredó en la definición.

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⏱️ MINUTO 21′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Buena llegada de Colombia, que ha empezado a adelantar sus líneas. Las portuguesas han empezado a replegarse y a resignar el dominio de la pelota.

⏱️ MINUTO 15′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | El partido se paró durante unos minutos después de una dura falta que recibió la colombiana Valerin Loboa. Tan fuerte fue el goipe que la jugadora portuguesa tuvo que ser reemplazada.

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⏱️ MINUTO 8′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | Jugada de riesgo para la selección, que perdió un balón en la salida y provocó la primera llegada de Portugal. Luisa Agudelo salió bien a cortar el centro.

⏱️ MINUTO 4′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 |Maithe López tuvo tremendo remate de media distancia, pero controló bien la portera de Portugal. Buena combinación de la delantera con Valerin Loboa, que terminó con una buena jugada, la primera de peligro del partido.

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⏱️ MINUTO 0′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 PORTUGAL 🔴🟢 | ¡Ya se juega en Polonia! Colombia y Portugal se enfrentan en la segunda fecha del Mundial Femenino Sub-20.

Inicia el partido de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 🆚 🇵🇹



¡VAMOS COLOMBIA!



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Las jugadoras ya están en la cancha. Empiezan los actos protocolarios y en minutos dará inicio el compromiso entre Colombia y Portugal.

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La selección colombiana siente la presión ante el triunfo de las norcoreanas, que vencieron 4-0 a Costa Rica en el primer turno del día. Contra Portugal las asiáticas también sumaron un triunfo (2-0) por lo que su clasificación, lo mismo que quiere lograr Colombia, ya está garantizada.

Carlos Paniagua ya definió el XI con el que afrontará su segundo partido en el Mundial Femenino Sub-20.

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🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 para enfrentar a Portugal 🇵🇹 en su segundo partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/c6AtjAlKX1 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2026

El partido entre las selecciones sub-20 de Colombia y Portugal, por la segunda fecha de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, empezará desde las 11 de la mañana, hora colombiana. En encuentro se disputará en el Estadio Miejski ŁKS de Łódź, Polonia, y en Colombia se podrá ver a través de las señales de Caracol Televisión, como el Gol Caracol y ditu.

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