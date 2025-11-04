Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
Alemania le marcó a Colombia en 15 segundos en el Mundial Sub-17: vea el gol

La tricolor debuta hoy en el Mundial Sub-17 ante Alemania, actual campeona del mundo en la categoría. Siga todos los detalles del duelo aquí.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
04 de noviembre de 2025 - 02:56 p. m.

Actualizaciones clave

Santiago Londoño de Colombia celebra un gol este miércoles, en un partido del Campeonato Sudamericano sub-17entre Colombia y Venezuela en el estadio Jaime Morón en Cartagena (Colombia).
Santiago Londoño de Colombia celebra un gol este miércoles, en un partido del Campeonato Sudamericano sub-17entre Colombia y Venezuela en el estadio Jaime Morón en Cartagena (Colombia).
Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO
Siga el minuto a minuto del Colombia vs. Alemania

Hace 5 horas

Colombia busca la igualdad

7′ ⏱️ | ⚪ ALE 1 vs. 0 COL 🟡

Colombia adelantó líneas y se mantiene encima de Alemania, buscando la igualdad. Sin embargo, los europeos no dan por perdido un balón y optan por el juego físico. La tricolor debe tener cuidado con el contragolpe.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Alemania!

1′ ⏱️ | ⚪ ALE 1 vs. 0 COL 🟡

La vigente campeona sacó del medio, la pasó a la banda derecha y centró para Toni Langsteiner, quien disparó y marcó para poner arriba en el marcador a Alemania.

La tricolor se notó muy floja en defensa.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | ⚪ ALE 0 vs. 0 COL 🟡

Actualización claveHace 5 horas

¡A la cancha!

¡Suena el himno de Colombia en Catar!

Hace 5 horas

En calentamiento

Los equipos ya están en el calentamiento previo al partido, el cual arrancará en pocos minutos.

Actualización claveHace 5 horas

La titular de Alemania

Actualización claveHace 6 horas

La titular de Colombia

Hace 6 horas

El último entrenamiento de Colombia antes del duelo

Hace 6 horas

¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos! Hoy arranca una nueva ilusión mundialista. La Tricolor de Fredy Hurtado enfrenta a Alemania, la campeona defensora del torneo. La transmisión será por ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

Hace 5 horas

Previa

La selección de Colombia Sub-17 inicia este martes una nueva aventura mundialista en Catar, donde enfrentará a Alemania en su estreno en la Copa del Mundo de la categoría. El duelo marcará el comienzo de un camino cargado de ilusión para una nueva generación.

Será un debut exigente para el conjunto dirigido por Fredy Hurtado, que llega con la confianza de haber sido subcampeón en el Sudamericano, que se disputó en el país.

Colombia comparte el Grupo G junto a Alemania —vigente campeona—, El Salvador y Corea del Norte. El objetivo es claro: sumar desde el primer partido y dar un paso firme hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

El balón rodará a las 9:45 a.m., en un debut que pondrá a prueba el talento y la madurez de esta nueva generación tricolor.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Actualizaciones clave

