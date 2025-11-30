Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal 2025

La selección de futsal, en el Mundial de Filipinas. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Colombia está lista para enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial Femenino de Futsal, después de una clasificación memorable que selló con el 4–1 sobre Tailandia en el cierre del Grupo B.

La tricolor, obligada a ganar, respondió con carácter, goles tempranos y una actuación dominante que la dejó segunda de su zona con seis puntos, impulsada por el liderazgo de Merlin Salcedo y la solidez colectiva del equipo de Roberto Bruno.

Ahora, con confianza y ritmo, Colombia afrontará el reto de medirse al equipo más fuerte del torneo hasta ahora: una Argentina invicta, contundente y líder del Grupo A, en un duelo directo que definirá el camino a las semifinales.

¿A qué hora es el partido de la selección femenina de futsal en el Mundial 2025?

El duelo de cuartos de final entre Colombia y Argentina se disputará este lunes 1° de diciembre a las 5:00 a.m. (hora colombiana) en Tailandia, un reto temprano y decisivo para la tricolor, con transmisión exclusiva a través de FIFA+.

Así quedó el cuadro de los cuartos de final en el Mundial de Futsal 2025

El cuadro final del Mundial Femenino de Futsal dejó definidos cruces de altísimo nivel desde los cuartos de final. Por el lado izquierdo, Colombia enfrentará a Argentina el 1 de diciembre a las 5:00 a.m., en una llave que entregará al primer semifinalista del torneo.

De ese mismo sector saldrá el rival del vencedor entre Portugal e Italia, que chocarán el 2 de diciembre a las 5:00 a.m.

En la parte derecha del cuadro, España, que llega con puntaje perfecto, abrirá su serie ante Marruecos el 1 de diciembre a las 7:30 a.m., mientras que Brasil y Japón se medirán el 2 de diciembre a esa misma hora.

Los ganadores de estas llaves se enfrentarán el 5 de diciembre en semifinales (7:30 a.m.), camino a una final programada para el 7 de diciembre a las 6:30 a.m.

