Ya hay campeón en la Fórmula 2: ¿cómo le fue a Sebastián Montoya tras su buena actuación?

Sebastián Montoya, el piloto de Prema Racing. Foto: Prema Racing

Sebastián Montoya cerró un sólido fin de semana en Catar, donde volvió a competir en la Fórmula 2 después de la larga pausa y confirmó el buen ritmo que había mostrado desde el viernes.

El colombiano arrancó con fuerza al quedar cuarto en la carrera esprint del sábado, una prueba intensa en la que defendió posiciones clave, atacó cuando tuvo oportunidad y aprovechó un reinicio final para escalar lugares en la última vuelta.

Ese resultado fue un impulso decisivo para la carrera principal del domingo.

Así le fue a Sebastián Montoya en el Gran Premio de Catar

En la Feature Race, disputada en el exigente Circuito Internacional de Lusail, Montoya mantuvo la consistencia que lo caracteriza y cerró dentro del grupo delantero en una carrera dominada por Victor Martins, mientras que Leonardo Fornaroli se aseguró matemáticamente el título de la Fórmula 2 de 2025.

El colombiano finalizó quinto y sostuvo un ritmo competitivo en un trazado rápido y de alto desgaste, y su desempeño lo mantiene bien posicionado dentro del top 10 del campeonato, un avance importante en su progresión dentro de la categoría.

#F2 | Posiciones finales de la Feature



🥇Victor MARTINS🇫🇷

🥈Leonardo FORNAROLI🇮🇹

🥉Alex DUNNE🇮🇪



5- Sebastián MONTOYA🇨🇴

12- Rafael VILLAGOMEZ🇲🇽

14- Joshua DURKSEN🇵🇾



🏅LEONARDO FORNAROLI CAMPEÓN 2025 DE FORMULA 2!#QatarGP🇶🇦 pic.twitter.com/aFns7VVWuV — FormulaArg (@FormulaArgOK) November 30, 2025

El cierre del fin de semana dejó un balance positivo para Montoya: puntos valiosos, sensaciones de competitividad y la confirmación de que puede pelear con los nombres más fuertes de la parrilla. En Catar, con dos actuaciones sólidas, el piloto de PREMA dio un paso más en un final de temporada que lo proyecta hacia 2026 con mayor madurez y estabilidad en pista.

