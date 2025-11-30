Logo El Espectador
Así va la tabla de medallas de los Juegos Bolivarianos después de la primera semana

Colombia lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos que se hacen en Ayacucho, Perú.

Fernando Camilo Garzón
30 de noviembre de 2025 - 03:23 p. m.
Juan Fernando Larrahondo celebra con sus dos medallas de oro.
Foto: COC
La gimnasia artística colombiana brilló en el noveno día de competencias de los Juegos Bolivarianos, gracias a una cosecha estelar que reafirmó el dominio nacional.

En su última jornada, el equipo sumó cinco oros, dos platas y tres bronces, impulsado especialmente por Dairo Zabala, campeón en barra fija y paralela, y por Juan Fernando Larrahondo, quien ganó en salto y suelo. A estos metales se sumó el título por equipos y las platas de Andrés Felipe Martínez en caballo con arzones y del conjunto femenino. Los bronces llegaron con Martínez en barra fija, Sofía Marín en barras asimétricas y Zabala en el individual general.

Los clavados también ofrecieron un cierre dorado para Colombia. Daniela Zapata ganó en el trampolín tres metros con 255.60 puntos, superando a su compatriota Gabriela Rusinque, mientras que Miguel Tovar se llevó el oro en el trampolín un metro con 324.15 unidades.

El billar y el esquí náutico completaron una jornada notable. En bola nueve, Andrea Cardona venció 6-1 a la venezolana Johana Espinoza; en carambola a tres bandas, Huberney Cataño superó 30-25 al también venezolano William Villanueva; y el equipo mixto de esa modalidad derrotó a Venezuela para asegurar un nuevo oro. En el cierre del esquí náutico, Daniela Verswyvel ganó el overall femenino, su segundo título tras el obtenido en figuras.

Con estos resultados, y los podios en esgrima, ecuestre, taekwondo y atletismo, Colombia mantiene el liderato del medallero con 189 preseas: 78 oros, 65 platas y 46 bronces.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

