Los jugadores de Colombia celebran su triunfo contra Chile en Cali. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia ganó, pero no le sobró nada contra Chile en un partido de pocas emociones Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Colombia derrotó 1-0 a Chile este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un partido amistoso que dejó más dudas que certezas sobre el funcionamiento del equipo de Néstor Lorenzo. La selección nacional se quedó con la victoria gracias a un autogol de Guillermo Maripán, pero volvió a mostrar dificultades para generar oportunidades de peligro. Aunque dominó buena parte del compromiso, le faltaron profundidad, precisión y alternativas ofensivas para superar a un rival que pasó la mayor parte del encuentro replegado en su campo.

El partido comenzó con intensidad. Luis Suárez tuvo la primera oportunidad de Colombia apenas en el minuto inicial, pero su remate se fue por encima del arco. Chile respondió con un contragolpe y, posteriormente, con un tiro libre que se estrelló en el travesaño. Al minuto 23, los visitantes volvieron a acercarse al gol, pero Camilo Vargas y Dávinson Sánchez evitaron la anotación en una jugada que terminó invalidada por fuera de lugar. Colombia tenía la pelota, pero no encontraba espacios para atacar.

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La diferencia llegó al minuto 34, después de una de las pocas acciones colectivas bien elaboradas por el equipo nacional. Luis Suárez inició la jugada y abrió el balón hacia Daniel Muñoz, quien lanzó un centro desde la derecha. En su intento por despejar, Guillermo Maripán terminó enviando la pelota a su propia portería. El autogol le permitió a Colombia irse al descanso con ventaja, aunque sin haber demostrado una superioridad contundente sobre su adversario.

El segundo tiempo fue todavía más discreto. Chile mantuvo su bloque defensivo y Colombia nunca encontró la claridad necesaria para ampliar la diferencia. Jhon Arias tuvo una de las pocas oportunidades con un tiro libre que pasó cerca del arco al minuto 63. En el tramo final, los visitantes adelantaron sus líneas, aprovechando las imprecisiones del conjunto colombiano, pero tampoco consiguieron generar peligro. Así terminó un compromiso de escasas emociones, que dejó una victoria para Néstor Lorenzo, pero también interrogantes sobre el rendimiento de su selección y el trabajo que todavía tiene por delante.

Así fue el minuto a minuto del Colombia vs. Chile en Cali

⏱️ MINUTO 90+5′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Se acabó el compromiso en el Pascual Guerrero de Cali. Colombia le ganó a Chile por la mínima diferencia en un partido que dejó mucho que desear. El primer tiempo tuvo mucha más acción que el segundo, en el que el trámite del juego no fue atractivo.

⏱️ MINUTO 90+2′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Colombia se acercó, pero el ataque terminó con un pobre remate. En la siguiente, Chile fue el de la iniciativa, pero el remate de los visitantes también fue deficiente.

⏱️ MINUTO 85′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Por primera vez en todo el partido, impulsado por muchas imprecisiones de Colombia, Chile salió de su área para pisar el campo rival. No inquietaron, hasta ahora, el arco de Camilo Vargas, pero al menos se atrevieron a atacar.

⏱️ MINUTO 79′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Lo intenta Colombia, con una tímida llegada que apenas inquietó al arquero de Chile. El partido se ha vuelto monótono en el segundo tiempo; pocas opciones de peligro y libretos estáticos en ambos conjuntos.

⏱️ MINUTO 70′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Se calentó el partido por una falta a Yaser Asprilla. Los jugadores de ambos equipos empezaron a discutir. Cayó bien el momento de hidratación por el calor en Cali.

⏱️ MINUTO 63′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Una clara para Colombia, que llegó gracias a un buen tiro libre de Jhon Arias que se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 55′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Chile no cambia el libreto y Colombia sufre para romper su bloque. A la selección nacional le falta claridad y no está cómoda en el partido.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Empezó la segunda mitad en Cali. Colombia gana por la mínima.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Colombia se va al descanso con una victoria parcial de 1-0 sobre Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El equipo de Néstor Lorenzo tuvo un arranque intenso, con una oportunidad de Luis Suárez en el primer minuto, pero después perdió profundidad, pese a dominar la posesión de la pelota. Chile, replegado y atento a los contragolpes, generó las opciones más peligrosas del comienzo. Primero, con un tiro libre que se estrelló en el travesaño y, después, con una acción en la que Camilo Vargas y Dávinson Sánchez evitaron el gol, aunque la jugada terminó invalidada por fuera de lugar.

La selección colombiana tuvo dificultades para encontrar espacios y transformar su dominio en oportunidades claras. Jhon Lucumí intentó romper la monotonía con un remate de larga distancia, pero fue una jugada colectiva la que terminó abriendo el marcador al minuto 34. Luis Suárez inició la acción, habilitó por derecha a Daniel Muñoz y el lateral lanzó un centro que Guillermo Maripán terminó enviando a su propia portería. Colombia encontró la ventaja sin mostrar demasiada claridad ofensiva, en un primer tiempo en el que tuvo más la pelota, pero Chile también consiguió inquietar su defensa.

⏱️ MINUTO 34′ | 🟡🔵 COLOMBIA 1-0 CHILE 🔴⚪ |

Llegó el primerooooooooooooo. Colombia se va arriba en el marcador. Buena jugada ofensiva de la selección. La arrancó Luis Suárez, que le dio el balón por derecha a Daniel Muñoz. El lateral del fútbol inglés lanzó el centro y Guillermo Maripán terminó empujando el balón en su propio arco.

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⏱️ MINUTO 23′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

Colombia sudó frío. Chile la tuvo, pero reaccionaron bien Camilo Vargas y, después, Dávinson Sánchez, que la sacó en la línea. Respiró el equipo, pues la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

⏱️ MINUTO 20′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

Jhon Lucumí intentó desde lejos y rompió la monotonía. Colombia maneja el balón, pero no encuentra caminos de cara al arco.

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⏱️ MINUTO 12′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

De un tiro libre de costado llegó la más peligrosa de la noche y fue para Chile, que casi marca el primero. El balón, que parecía un centro, terminó estrellándose en el travesaño.

⏱️ MINUTO 10′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

Tras el frenético arranque, ahora se calman las aguas en Cali. Colombia domina la pelota y tiene paciencia. Los chilenos esperan en su área, pero salen bien a la contra.

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⏱️ MINUTO 3′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

Arranque picante en el Pascual. Colombia pidió un penalti, tras una falta en el área de Chile. Sin embargo, el árbitro no cobró la infracción y en la contra los visitantes tuvieron una clarísima.

⏱️ MINUTO 1′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

Arrancó fuerte Colombia. Jugada rápida en transición que terminó con la pelota en los pies de Luis Suárez. El delantero remató con libertad, pero el balón se fue por encima del arco.

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⏱️ MINUTO 0′ | 🟡🔵 COLOMBIA 0-0 CHILE 🔴⚪ |

Ya se juega el Colombia vs. Chile en Cali. Empieza el amistoso en la Sucursal del Valle.

Los jugadores de las dos selecciones se paran en la mitad de la cancha para rendir homenaje a las víctimas del terremoto.

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No cabe un alma más en el Estadio Pascual Guerrero. Tremendo el marco en Cali para recibir el partido entre Colombia y Chile. Los equipos ya saltaron a la cancha y se encuentran en el momento de los actos protocolarios.

El XI de la selección de Colombia vs. Chile

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Y8HtrvGJbz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2026

El XI de Chile para medirse con Colombia

📋✅ ¡Formación de #LaRoja 🇨🇱 para enfrentar a Colombia 🇨🇴 en Cali!



🕘 21:00hrs.

🏟️ Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

📺 Transmite Mega. #VamosLaRoja pic.twitter.com/LJfux31UnX — Selección Chilena (@LaRoja) November 13, 2026

El duelo entre colombianos y chilenos empezará, en el Estadio Pascual Guerrero, a partir de las 7:00 p.m. La transmisión, como es habitual, estará a cargo del Canal Caracol, a través de la señal del Gol Caracol en televisión abierta y en streaming, con ditu.

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