Néstor Lorenzo dejó la convocatoria en suspenso para el Mundial 2026: “no está cerrada”

En la antesala de los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, el técnico recordó que el proceso sigue abierto para quienes no fueron citados, habló del presente de varios referentes de la selección y explicó la situación de Jhon Jader Durán.

Con menos de un año para el Mundial de 2026, la selección de Colombia entra en una fase en la que cada detalle empieza a adquirir un peso específico. El equipo de Néstor Lorenzo afronta en Estados Unidos sus últimos dos amistosos del 2025, duelos frente a Nueva Zelanda y Australia que, más allá del resultado, representan un laboratorio abierto para afinar la lista definitiva y someter al equipo a estímulos que no encuentra en la Eliminatoria sudamericana.

En la previa del primer compromiso, el técnico entregó una radiografía del momento del grupo, de los jugadores que siguen orbitando la convocatoria y de los aprendizajes que dejaron los últimos torneos.

No está cerrada la lista mundialista

Lorenzo insiste en que no hay puertas cerradas. Aunque reconoce que estos partidos sirven para darle competencia a futbolistas con menos rodaje en Eliminatorias, evita cualquier lectura definitiva sobre el grupo rumbo al Mundial.

El mensaje es que la convocatoria sigue en movimiento y abierta a cambios. Algunos jugadores no están en esta gira, pero continúan dentro del proceso y con opciones reales. Su prioridad inmediata es sostener la idea de juego, ofrecerles minutos a quienes los han tenido escasos y seguir evaluando matices que solo aparecen en competencia real.

Entre las novedades de la concentración se asomó la situación médica de Richard Ríos. El volante, que terminó su último partido con un golpe en el tobillo, encendió algunas alarmas, pero el técnico despejó cualquier duda. Está recuperado, ha entrenado con normalidad y está disponible.

Otro de los focos estuvo en James Rodríguez, cuyo presente sin club añade un componente emocional a su rol en la selección. Destacó la ansiedad natural por encontrar un equipo donde competir, pero también subrayó su disposición cada vez que se pone la camiseta nacional. Jugará los minutos que considere el cuerpo técnico, en medio de una planificación que tendrá que dosificar cargas por la seguidilla de partidos.

El análisis también tocó a Jhon Jader Durán, cuyo talento lo mantiene bajo observación permanente. El técnico reconoce que el delantero ha jugado poco en su club —pese a que recientemente marcó entrando desde el banco— y que aún no alcanza la continuidad necesaria para competir en la selección. No está en su mejor momento, explica, producto de cambios de equipo y lesiones, aunque sigue dentro del radar y con proyección.

Una de las piezas que más variantes ofrece es Jhon Arias. Lorenzo repasó su versatilidad: extremo derecho en el Fluminense campeón de América, mediapunta en varios tramos de partidos e incluso segundo delantero en el Wolves. Su capacidad asociativa y su lectura del juego en diferentes alturas del campo lo convierten en una carta adaptable que el cuerpo técnico quiere aprovechar sin encasillarlo.

La elección de estos amistosos también tuvo una explicación. Para Lorenzo, enfrentarse a Australia y Nueva Zelanda abre un panorama que la Eliminatoria —donde todos se conocen y compiten bajo patrones similares— no ofrece. El deseo inicial era cruzarse con Nigeria, pero el plan se cayó por el repechaje del equipo africano.

Con Oceanía asegurada, el cuerpo técnico valoró la intensidad física, el orden y las transiciones rápidas de estos rivales, características que Colombia ya experimentó frente a México y Canadá y que podrían repetirse en el Mundial. Estos partidos, dice Lorenzo, suman herramientas y argumentos para lo que vendrá.

El técnico también abrió una ventana hacia un factor externo que será determinante en 2026: la temperatura. La experiencia de la Copa América, con viajes, climas extremos y sedes diversas, dejó aprendizajes que esperan capitalizar. El calor será un desafío para todos, pero la clave estará en administrar la preparación en función del sorteo y del tiempo —menor que en la Copa América— que tendrán para ajustar al equipo.

Con dos amistosos por delante y una idea de juego que sigue madurando, Colombia cierra el año con una certeza: el camino al Mundial está en construcción, y cada ventana, cada minuto y cada decisión siguen contando para un cuerpo técnico que no da nada por sentado.

