Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. Nueva Zelanda: este sería el once titular de la tricolor para hoy

Néstor Lorenzo perfila un equipo con regresos importantes y figuras como James Rodríguez y Luis Díaz para el amistoso en Fort Lauderdale, antes del Mundial 2026.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de noviembre de 2025 - 02:50 p. m.
Luis Díaz corona simbólicamente a James Rodríguez, tras su gol a Bolivia este jueves.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
Las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda medirán fuerzas este sábado en Fort Lauderdale con la mirada puesta en mejorar y seguir afinando detalles de cara al Mundial de 2026, al que ambas ya están clasificadas.

El argentino Néstor Lorenzo quiere aprovechar esta doble jornada, en la que también enfrentará a Australia, para probar jugadores como el centrocampista Gustavo Puerta, una de las principales figuras del Racing de Santander, que lidera LaLiga 2 de España y se perfila como uno de los favoritos a ganar el ascenso.

También pueden reaparecer como titulares jugadores que no fueron convocados para la fecha FIFA de octubre.

Nombres que regresan

Ellos son el portero Camilo Vargas (Atlas-MEX), el central Carlos Cuesta (Vasco da Gama-BRA), el lateral Santiago Arias (Bahía-BRA), el volante Jhon Arias (Wolverhampton-ENG), el creativo Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), el extremo Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA) y el delantero Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS).

Por otra parte, la selección colombiana contará para este partido con el resto de sus figuras, incluidos el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, y el creativo James Rodríguez, que salió de León de México y buscará un nuevo equipo para llegar a tope al Mundial de 2026.

El delantero Rafael Santos Borré, del Internacional de Porto Alegre, se mostró feliz de hacer parte de una nueva convocatoria de la selección colombiana, la última de 2025.

“Nos entendemos muy bien entre nosotros. Sabemos de la importancia de estos partidos, de lo que nos da, vamos a enfrentar a rivales muy intenso, rivales que juegan a un ritmo alto, para nosotros va a ser importante de cara a lo que va a ser el Mundial”, agregó el exjugador de River Plate.

Las bajas de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda, entre tanto, llega a este partido motivada tras haber igualado 1-1 como visitante con Noruega en la anterior fecha FIFA.

Sin embargo, el técnico de los oceánicos, el inglés Darren Bazeley, tendrá que lidiar con las bajas de seis de sus jugadores, incluida su gran estrella, el veterano goleador Chris Wood, del Nottingham Forest.

Tampoco estarán por lesión el defensor Liberato Cacace (Wrexham-GBR), el atacante Callum McCowatt (Silkeborg-SWE), el portero Alex Paulsen (Lechia Gdańsk-POL), el centrocampista Ryan Thomas (PEC Zwolle-HOL) y el volante Tim Payne (Wellington Phoenix).

“Es normal que perdamos a uno o dos jugadores por lesión, pero es realmente desafortunado perder a seis titulares habituales de esta manera antes de dos partidos importantes”, expresó el estratega británico.

Alineaciones probables

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Técnico: Néstor Lorenzo.

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tyler Bindon, Finn Surman, Michael Boxall, Francis de Vries; Matt Garbett, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Matt Garbett, Andre de Jong, y Ben Waine.

Técnico: Darren Bazeley.

Estadio: Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

Hora: 7:00 p.m. por Gol Caracol y el minuto a minuto por El Espectador.

