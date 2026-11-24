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Luego de su agonía victoria 2-1 sobre Japón, la selección Sub-17 de Colombia está a tres puntos de asegurarse un lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo de la categoría que por estos días se disputa en Catar. Al frente tendrá a Honduras, que viene de perder por dos goles frente a Serbia, el gran favorito a quedarse con el grupo. Por eso, la Tricolor busca llegar a ese tercer encuentro con los serbios con la clasificación asegurada con dos victorias.
Además, la muestra de carácter mostrada por los muchachos de Freddy Hurtado frente al país del sol naciente ilusiona al país con que este grupo siga acumulando victorias y buenos partidos. Vale la pena recordar que la selección de Colombia viene de ser campeona sudamericana luego de eliminar 3-0 a Brasil en la semifinal y ganarle 4-0 la final a Argentina. Sin duda, resultados para pensar que el país pueda estar para pelear por el título en la nación árabe.
Colombia vs. Honduras: minuto a minuto
¡Roja para Honduras!
⏱️ 55’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
El VAR y el juez central ratifican la tarjeta roja para el prejuvenil hondureño. Colombia, por segundo cotejo consecutivo, juega con un jugador de más.
Tercer remate de Colombia
⏱️ 50’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Esta vez de cabeza, la selección colombiana provoca la tercera ocasión del partido a través de un desborde de Escorcia, quien centra para Agamez.
Se reanuda el juego en Catar
⏱️ 46’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Termina el primer tiempo
⏱️ ET Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Colombia no juega un buen partido, más allá de que no lo sufre en defensa. Un rendimiento muy parecido al que mostró frente a Japón.
Tiempo adicional: un minuto
⏱️ 45’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Se plancha el partido
⏱️ 32’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Colombia intenta mover la pelota de lado a lado para abrir grietas en la defensa de Honduras, pero el rival se mantiene firme en su idea.
Segundo aviso de Colombia
⏱️ 18’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Los muchachos vuelven a generar zozobra en el área hondureña, que tiene el balón, pero es Colombia la que genera las ocasiones de gol.
Avisa Colombia
⏱️ 10’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
La selección nacional no necesita la posesión del balón para provocar peligro en el arco de sus rivales. Colombia genera el primer remate del partido.
Comienza el partido
⏱️ 0’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆
Así juega Colombia hoy
¿A qué hora juega Colombia?
- Fecha: martes 24 de noviembre de 2026
- Lugar: Aspire Zone de Al-Rayyan
- Hora: 10:30 a .m. (hora de Colombia)
- Canal: Gol Caracol y Ditu
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