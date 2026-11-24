Eíder Carrillo, mediocampista y capitán de la Selección Colombia Sub-17 en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia 0-0 Honduras, en vivo: segundo partido de la Tricolor en el Mundial Sub-17 Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Luego de su agonía victoria 2-1 sobre Japón, la selección Sub-17 de Colombia está a tres puntos de asegurarse un lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo de la categoría que por estos días se disputa en Catar. Al frente tendrá a Honduras, que viene de perder por dos goles frente a Serbia, el gran favorito a quedarse con el grupo. Por eso, la Tricolor busca llegar a ese tercer encuentro con los serbios con la clasificación asegurada con dos victorias.

Además, la muestra de carácter mostrada por los muchachos de Freddy Hurtado frente al país del sol naciente ilusiona al país con que este grupo siga acumulando victorias y buenos partidos. Vale la pena recordar que la selección de Colombia viene de ser campeona sudamericana luego de eliminar 3-0 a Brasil en la semifinal y ganarle 4-0 la final a Argentina. Sin duda, resultados para pensar que el país pueda estar para pelear por el título en la nación árabe.

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Colombia vs. Honduras: minuto a minuto

⏱️ 55’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

El VAR y el juez central ratifican la tarjeta roja para el prejuvenil hondureño. Colombia, por segundo cotejo consecutivo, juega con un jugador de más.

⏱️ 50’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

Esta vez de cabeza, la selección colombiana provoca la tercera ocasión del partido a través de un desborde de Escorcia, quien centra para Agamez.

⏱️ 46’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

⏱️ ET Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

Colombia no juega un buen partido, más allá de que no lo sufre en defensa. Un rendimiento muy parecido al que mostró frente a Japón.

⏱️ 45’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

⏱️ 32’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

Colombia intenta mover la pelota de lado a lado para abrir grietas en la defensa de Honduras, pero el rival se mantiene firme en su idea.

⏱️ 18’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

Los muchachos vuelven a generar zozobra en el área hondureña, que tiene el balón, pero es Colombia la que genera las ocasiones de gol.

⏱️ 10’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

La selección nacional no necesita la posesión del balón para provocar peligro en el arco de sus rivales. Colombia genera el primer remate del partido.

⏱️ 0’ Colombia 🔵 0-0 ⚪️ Honduras 🏆

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 Masculina Sub 17 para enfrentar a Honduras 🇭🇳 𝐞𝐧 su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/VrVcGM9AKJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 24, 2026

Fecha : martes 24 de noviembre de 2026

: martes 24 de noviembre de 2026 Lugar : Aspire Zone de Al-Rayyan

: Aspire Zone de Al-Rayyan Hora : 10:30 a .m. (hora de Colombia)

: 10:30 a .m. (hora de Colombia) Canal: Gol Caracol y Ditu

¡𝙎𝙚 𝙫𝙞𝙚𝙣𝙚 𝙚𝙡 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙣𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙘𝙞𝙩𝙖 𝙤𝙧𝙗𝙞𝙩𝙖𝙡! 🤙



🆚 🇭🇳

🗓 Martes 24 de noviembre

🕞 10:30 am (hora COL)

🏟 Aspire Zone – Cancha 8, Al Rayyan (Catar)

🏆 Copa Mundial Sub 17 de la FIFA 2026

📺 Gol Caracol HD2, Ditu – Fútbol RCN HD2, App… pic.twitter.com/32OlQ5D0bQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 23, 2026

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