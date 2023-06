Colombia vs. Irak hoy: hora y dónde ver en vivo

La selección colombiana durante el entrenamiento previo al partido amistoso de este viernes ante Irak, en Valencia (España). Foto: EFE - Manuel Bruque

La selección colombiana de fútbol de mayores se enfrentará a Irak este viernes en el estadio de Mestalla de Valencia, España, en su gira europea que servirá para afianzar los lazos del grupo, según comentó el técnico Néstor Lorenzo.

En el entrenamiento de los colombianos se respiró un gran ambiente entre los jugadores, que están en proceso de conocerse bajo las órdenes del Profe y con el objetivo inmediato de alargar el invicto que tiene desde que Lorenzo asumió el cargo con cuatro triunfos y dos empates.

Además de ese objetivo, Lorenzo avanzó en rueda de prensa que estas concentraciones sirven para ir afianzando una idea de juego para buscar la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026 y el título de la Copa América 2024.

“Los amistosos están en una zona del año complicada por la terminación de campeonatos y dosificaremos algunas cargas. En la medida que podamos hacer cambios y dosificar para aminorar esos riesgos lo haremos, pero vamos a tratar de plantear los dos amistosos (Irak hoy y Alemania el martes) con nuestro estilo y desde lo que estamos buscando los futbolistas”, explicó Lorenzo.

El técnico argentino comentó sobre sus jugadores: “Sé quien puede ser el capitán, pero ellos no saben quien juega o no, así que no lo puedo decir. Muchos vienen de sus vacaciones, son pocos días de entrenamiento y vamos a tratar de dosificar las cargas”.

La selección colombiana regresa a Valencia 12 años después del partido disputado el 7 de septiembre de 2011, con victoria de la selección española por la mínima diferencia gracias a un gol de David Silva.

¿A qué hora y dónde ver el partido Colombia vs. Irak?

El estadio de Mestalla, que ha sido cedido por el Valencia, será el escenario para este amistoso. El partido entre Colombia e Irak dará inicio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y lo podrá ver a través de la señal de Caracol y Caracol Play.

