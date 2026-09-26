Colombia 0-0 Italia, en vivo: siga el minuto a minuto del tercer puesto en el Mundial

Valerín Loboa, la delantera de la selección de Colombia que metió a la Tricolor en semifinales.

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Colombia todavía tiene una última cita en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. Después de quedarse a las puertas de la final, la selección tricolor enfrentará este sábado a Italia por el tercer puesto, con la posibilidad de cerrar su participación con una medalla que sería inédita para el fútbol femenino nacional en esta categoría.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua no pudo repetir la victoria conseguida contra Nigeria en los cuartos de final y cayó 3-0 con Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, en el Stadion Miejski de Lodz.

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El último obstáculo será Italia, que tampoco consiguió avanzar al partido decisivo. La selección europea perdió 2-0 contra España en la otra semifinal y quedó destinada a disputar el encuentro por el tercer lugar.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Italia en el Mundial Sub-20 Femenino

01’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 0-0 ITALIA 🔵🔵🔵: Ya rueda el balón en Lodz.

Para este compromiso, Paniagua forma con Luisa Agudelo en el arco; Fernanda Viáfara y Mercedes Martínez como pareja de centrales; y Lina Arboleda y María Torres en los laterales. En el mediocampo estarán Juana Ortegón, Isabel Weiner, Isabela Díaz y Mariana Silva, mientras que Valerin Loboa y Mariana Mosquera serán las encargadas del frente de ataque.

Estos son los 11 de Colombia para buscar el tercer puesto mundial.

Hora: 11:00 a. m. de Colombia

11:00 a. m. de Colombia Estadio: Stadion Miejski, Lodz, Polonia

Stadion Miejski, Lodz, Polonia TV: Gol Caracol

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