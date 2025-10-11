Colombia vs. México: cambiaron el horario del partido, esta es la razón

El amistoso entre ambas selecciones, previsto para este sábado en Texas, sufrió un retraso inesperado. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Lo que parecía una jornada sin contratiempos para la selección de Colombia, sufrió una modificación de última hora. El partido amistoso ante México, programado inicialmente para las 8:00 p.m. (hora colombiana) de este sábado, comenzará más tarde.

Finalmente, el compromiso será a las 8:10 p.m., según informaron medios mexicanos. El ligero ajuste obedece a una coincidencia con la agenda del Mundial Sub-20, que también tiene a ambas selecciones en competencia durante la misma jornada.

El AT&T Stadium, en Arlington, Texas, será el escenario del duelo de preparación entre colombianos y mexicanos, un juego que hace parte de la última ventana FIFA del año antes de la reanudación de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, la atención de buena parte del público latinoamericano estará puesta unas horas antes en Chile, sede de la cita orbital juvenil.

En el torneo Sub-20, Colombia jugó su partido de cuartos de final a las 3:00 p.m., mientras que México está enfrentando a Argentina a las 6:00 p.m., Precisamente este último encuentro es el que habría motivado el pequeño cambio en la programación del amistoso de mayores.

De acuerdo a diferentes a varios medios: “Hay un cambio de último minuto en el partido de esta Fecha FIFA entre México y la selección Colombia. El encuentro se retrasará por diez minutos debido al partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 entre México y Argentina”, señaló el comunicador.

A pesar de que el ajuste parece menor, el retraso podría extenderse entre 15 y 30 minutos si el duelo juvenil se prolonga más allá del tiempo reglamentario. Por ahora, ninguna de las federaciones ha hecho el anuncio oficial, aunque la modificación no pondría en riesgo la realización del encuentro.

