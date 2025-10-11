Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. México: cambiaron el horario del partido, esta es la razón

El amistoso entre ambas selecciones, previsto para este sábado en Texas, sufrió un retraso inesperado.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de octubre de 2025 - 11:55 p. m.
El amistoso entre ambas selecciones, previsto para este sábado en Texas, sufrió un retraso inesperado.
El amistoso entre ambas selecciones, previsto para este sábado en Texas, sufrió un retraso inesperado.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Lo que parecía una jornada sin contratiempos para la selección de Colombia, sufrió una modificación de última hora. El partido amistoso ante México, programado inicialmente para las 8:00 p.m. (hora colombiana) de este sábado, comenzará más tarde.

Finalmente, el compromiso será a las 8:10 p.m., según informaron medios mexicanos. El ligero ajuste obedece a una coincidencia con la agenda del Mundial Sub-20, que también tiene a ambas selecciones en competencia durante la misma jornada.

Vínculos relacionados

EN VIVO | Colombia le gana 1-0 a México: mire el golazo de Lucumí en video
Así quedó la tabla de goleadores con el triplete de Néiser Villarreal en el Sub-20
Colombia, en las semifinales del Mundial Sub-20: este será su rival para ir por la final

El AT&T Stadium, en Arlington, Texas, será el escenario del duelo de preparación entre colombianos y mexicanos, un juego que hace parte de la última ventana FIFA del año antes de la reanudación de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, la atención de buena parte del público latinoamericano estará puesta unas horas antes en Chile, sede de la cita orbital juvenil.

En el torneo Sub-20, Colombia jugó su partido de cuartos de final a las 3:00 p.m., mientras que México está enfrentando a Argentina a las 6:00 p.m., Precisamente este último encuentro es el que habría motivado el pequeño cambio en la programación del amistoso de mayores.

De acuerdo a diferentes a varios medios: “Hay un cambio de último minuto en el partido de esta Fecha FIFA entre México y la selección Colombia. El encuentro se retrasará por diez minutos debido al partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 entre México y Argentina”, señaló el comunicador.

A pesar de que el ajuste parece menor, el retraso podría extenderse entre 15 y 30 minutos si el duelo juvenil se prolonga más allá del tiempo reglamentario. Por ahora, ninguna de las federaciones ha hecho el anuncio oficial, aunque la modificación no pondría en riesgo la realización del encuentro.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia vs mexico

colombia - mexico

amistosos internacionales

seleccion colombia

nestor lorenzo

selección colombia

colombia hoy

colombia fc

colombia vs

james rodriguez

cuando juega colombia

colombia mexico

colombia vs. mexico

colombia contra mexico

colombia amistosos

partidos colombia

partido de colombia

néstor lorenzo

rueda de prensa

rueda de prensa colombia

seleccion de colombia

pibe valderrama

a que hora juega colombia

colombia vs mexico hora

Alineación de Colombia vs. México

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.