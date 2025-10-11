Colombia, en las semifinales del Mundial Sub-20: este será su rival para ir por la final

Los jugadores de Colombia celebran uno de sus goles contra España en Talca, Chile. Foto: EFE - Benjamín Hernández

Colombia hizo historia en Talca este sábado. La selección Sub-20 venció 3-2 a España y clasificó a las semifinales del Mundial de Chile 2025, repitiendo la hazaña lograda en 2003, cuando también se metió entre los cuatro mejores del mundo.

Fue un partido vibrante, de alto voltaje y con un protagonista indiscutible: Néiser Villarreal, autor de los tres goles que firmaron la remontada y la clasificación. La Tricolor, dirigida por César Torres, sigue invicta en el torneo y vuelve a ilusionar a un país que sueña con ver a su nueva generación disputar una final mundialista.

Tras su victoria, Colombia ya se instaló entre los semifinalistas y espera conocer a su próximo rival, en un cruce que definirá el miércoles a uno de los finalistas del certamen. El plantel celebró con emoción sobre el césped del Estadio Fiscal de Talca, consciente de que el paso dado es importante y que el siguiente será aún más exigente. La ilusión crece, y el equipo mantiene los pies en la tierra: todavía falta un partido más para llegar a la gloria.

Colombia, a semifinales, sufriendo

El encuentro contra España fue una montaña rusa. Colombia se adelantó en el primer tiempo gracias a Néiser Villarreal, pero en el complemento los europeos le dieron vuelta con goles de Rayane Belaid y Jan Virgili.

Cuando el panorama parecía oscuro, la Tricolor sacó su carácter. Villarreal empató al minuto 64 tras una asistencia de Jhon Alexander Rentería y, en el cierre del partido, firmó su triplete con una definición fría y poderosa, aprovechando un pelotazo largo que desató la locura en Talca.

España intentó reaccionar, incluso tuvo sobre el final un penalti que fue anulado por el VAR tras la revisión de la tarjeta verde.El arquero Jordan García, además, se vistió de héroe para contener los ataques ibéricos y asegurar el triunfo. La defensa resistió como pudo, y el pitazo final desató la euforia del grupo colombiano, que se abrazó sobre la cancha sabiendo que había sellado una clasificación memorable.

Este será el rival de Colombia en la semifinal del Mundial

El rival de Colombia en semifinales saldrá del partido entre Argentina y México, que se jugará a segundo turno, a las 6:00 p.m. (hora colombiana).

El vencedor de ese duelo enfrentará a la Tricolor en busca de un cupo en la gran final del Mundial Sub-20. La selección nacional, firme, valiente y liderada por Néiser Villarreal, que se perderá este partido por acumulación de tarjetas, ya espera el próximo desafío con la esperanza intacta de llegar, por primera vez, al partido decisivo.

