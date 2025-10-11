Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 23 segundos

EN VIVO | Colombia le gana 1-0 a México: mire el golazo de Lucumí en video

La selección de Néstor Lorenzo, que prepara la Copa del Mundo, afronta su primer partido después de superar las eliminatorias.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
12 de octubre de 2025 - 01:49 a. m.
Lucumí celebra su gol con Colombia este sábado.
Lucumí celebra su gol con Colombia este sábado.
Foto: Getty Images via AFP - OMAR VEGA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia y México se enfrentan en el AT&T Stadium de Texas en un duelo que promete emociones de alto nivel.

La Tricolor, ya clasificada al Mundial de 2026, inicia su camino de preparación ante una selección mexicana que llega con su reciente título de la Copa Oro y también busca preparar una Copa del Mundo en la que volverá a ser anfitriona.

Vínculos relacionados

Colombia le ganó a España, hace historia y vuelve a las semifinales del Mundial Sub-20
Luis Javier Suárez: la madurez de un goleador que sueña con el Mundial
Así fue el triplete de Néiser Villarreal con el que Colombia clasificó a ‘semis’

Es un partido con sabor mundialista y un reto para dos equipos que quieren medir su presente antes rumbo a la gran cita.

Minuto a minuto del Colombia vs. México: ¿cómo va el partido?

Hace 5 horas

Colombia, tranquila

⏱️ MINUTO 30′ | 🟡⚪ COL 1-0 MEX ⚫⚫ | Primera media hora de juego. Con el gol, Colombia se estabilizó y domina bien el ritmo del partido. Los mexicanos han intentado reaccionar, pero la selección está bien parada y maneja su ventaja. La intensidad de los primeros minutos ya bajó.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gooool de Colombia! Mírelo en video

⏱️ MINUTO 15′ | 🟡⚪ COL 1-0 MEX ⚫⚫ | Goooooooooooool de Colombia, que ya le gana 1-0 a México el amistoso que se juega en Texas. El tanto lo hizo Jhon Lucumí tras un cobro de falta desde el costado derecho de James Rodríguez.

Video: así fue el gol de Lucumí con la selección de Colombia

El tanto se convalidó hasta el minuto 18 por revisión del VAR, que confirmó que no hubo fuera de lugar del defensor.

Hace 5 horas

Apretó México

⏱️ MINUTO 12′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Mal retroceso de Colombia, luego de perder la pelota. Santiago Jiménez llevó el balón controlado hasta el borde del área y, desde allí, soltó un remate potente que se fue apenas desviado.

Hace 5 horas

La primera clara

⏱️ MINUTO 9′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Colombia salió con un balón largo de David Ospina a Luis Díaz, que habilitó a James Rodríguez dentro del área mexicana. El cucuteño enganchó y definió al ángulo, pero el balón se fue un poco alto.

Hace 5 horas

Primeros minutos

⏱️ MINUTO 5′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Colombia es el que domina las intenciones en el arranque, con el dominio de la pelota y buen juego por las bandas. México apuesta al contragolpe, en un arranque, de todas maneras, cerrado en su desarrollo.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empezó el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Se juega en Texas: Colombia y México se miden en un amistoso internacional, preparatorio para el Mundial de 2026.

Hace 5 horas

Jugadores, a la cancha

Los futbolistas ya saltan a la cancha en el AT&T Stadium de Texas. Ahora, se dispondrán para los himnos y en minutos empezará el partido.

Hace 6 horas

Empieza el calentamiento

Colombia ya calienta en Arlington. Los jugadores ya saltaron a la cancha y empiezan la etapa final de la previa del partido con México.

Actualización claveHace 6 horas

Los XI de México

Actualización claveHace 6 horas

La titular de Colombia

Hace 7 horas

Así está el camerino

La selección de Colombia ya está en el camerino del AT&T Stadium afinando los últimos detalles antes del calentamiento. Ambiente de concentración total en el grupo de Néstor Lorenzo, que ajusta la charla final y define el once con el que enfrentará a México en este primer amistoso rumbo al Mundial de 2026.

Hace 7 horas

Así salió Colombia para el estadio

Actualización claveHace 7 horas

¿A qué hora es el partido?

El partido entre Colombia y México estaba previsto para comenzar a las 8:00 p.m. (hora colombiana), pero la organización informó que el inicio se retrasará al menos 10 minutos, e incluso podría irse un poco más tarde.

La razón es el cruce de horarios con el compromiso que disputa la selección mexicana Sub-20 frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial de Chile 2025, encuentro que aún no ha finalizado y que definirá, precisamente, el rival de Colombia, que se clasificó a semifinales este sábado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

colombia vs

colombia

caracol en vivo

seleccion colombia

partido colombia

colombia hoy

gol caracol

partido de colombia

gol caracol en vivo

colombia fc

partido de colombia hoy

partido colombia hoy

partidos hoy

Colombia vs México

Colombia - Mexico

Partido de Colombia y México

Colombia - Mexico en vivo

Colombia vs Mexico en vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.