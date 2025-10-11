EN VIVO | Colombia le gana 1-0 a México: mire el golazo de Lucumí en video

Lucumí celebra su gol con Colombia este sábado. Foto: Getty Images via AFP - OMAR VEGA

Colombia y México se enfrentan en el AT&T Stadium de Texas en un duelo que promete emociones de alto nivel.

La Tricolor, ya clasificada al Mundial de 2026, inicia su camino de preparación ante una selección mexicana que llega con su reciente título de la Copa Oro y también busca preparar una Copa del Mundo en la que volverá a ser anfitriona.

Es un partido con sabor mundialista y un reto para dos equipos que quieren medir su presente antes rumbo a la gran cita.

Minuto a minuto del Colombia vs. México: ¿cómo va el partido?

⏱️ MINUTO 30′ | 🟡⚪ COL 1-0 MEX ⚫⚫ | Primera media hora de juego. Con el gol, Colombia se estabilizó y domina bien el ritmo del partido. Los mexicanos han intentado reaccionar, pero la selección está bien parada y maneja su ventaja. La intensidad de los primeros minutos ya bajó.

⏱️ MINUTO 15′ | 🟡⚪ COL 1-0 MEX ⚫⚫ | Goooooooooooool de Colombia, que ya le gana 1-0 a México el amistoso que se juega en Texas. El tanto lo hizo Jhon Lucumí tras un cobro de falta desde el costado derecho de James Rodríguez.

Video: así fue el gol de Lucumí con la selección de Colombia

El tanto se convalidó hasta el minuto 18 por revisión del VAR, que confirmó que no hubo fuera de lugar del defensor.

⏱️ MINUTO 12′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Mal retroceso de Colombia, luego de perder la pelota. Santiago Jiménez llevó el balón controlado hasta el borde del área y, desde allí, soltó un remate potente que se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 9′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Colombia salió con un balón largo de David Ospina a Luis Díaz, que habilitó a James Rodríguez dentro del área mexicana. El cucuteño enganchó y definió al ángulo, pero el balón se fue un poco alto.

⏱️ MINUTO 5′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Colombia es el que domina las intenciones en el arranque, con el dominio de la pelota y buen juego por las bandas. México apuesta al contragolpe, en un arranque, de todas maneras, cerrado en su desarrollo.

⏱️ MINUTO 0′ | 🟡⚪ COL 0-0 MEX ⚫⚫ | Se juega en Texas: Colombia y México se miden en un amistoso internacional, preparatorio para el Mundial de 2026.

Los futbolistas ya saltan a la cancha en el AT&T Stadium de Texas. Ahora, se dispondrán para los himnos y en minutos empezará el partido.

Colombia ya calienta en Arlington. Los jugadores ya saltaron a la cancha y empiezan la etapa final de la previa del partido con México.

Javier Aguirre definió su alineación titular para enfrentar a Colombia en el AT&T Stadium.

La selección de Colombia ya está en el camerino del AT&T Stadium afinando los últimos detalles antes del calentamiento. Ambiente de concentración total en el grupo de Néstor Lorenzo, que ajusta la charla final y define el once con el que enfrentará a México en este primer amistoso rumbo al Mundial de 2026.

El partido entre Colombia y México estaba previsto para comenzar a las 8:00 p.m. (hora colombiana), pero la organización informó que el inicio se retrasará al menos 10 minutos, e incluso podría irse un poco más tarde.

La razón es el cruce de horarios con el compromiso que disputa la selección mexicana Sub-20 frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial de Chile 2025, encuentro que aún no ha finalizado y que definirá, precisamente, el rival de Colombia, que se clasificó a semifinales este sábado.

