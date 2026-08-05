Colombia vs. México: hora y dónde ver en vivo final del fútbol femenino, Santo Domingo 2026

La selección femenina de Colombia celebra su paso a la final del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están resultando un grato recuerdo para el deporte colombiano. No solo por aquellas disciplinas y atletas por los que el país ya se ilusionaba con ganar muchas medallas, especialmente de oro, sino también por otros eventos deportivos.

Uno de ellos es el fútbol femenino, que ha mostrado mucha solvencia frente a sus rivales continentales y que el pasado martes 4 de agosto se clasificó a la final y va en busca de la medalla de oro frente al líder del medallero general, México. Este fue el camino de la selección de Colombia hasta este partido.

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Colombia en la final del fútbol femenino de Santo Domingo 2026

Colombia hizo parte del grupo B con Puerto Rico, México y Jamaica. Justamente frente a este último rival abrió su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una apabullante victoria por cinco goles.

Dos días después, el elenco nacional cayó derrotado por la mínima diferencia frente a México. Sin embargo, cerró la fase de grupos con un triunfo 3-0 contra Puerto Rico, lo que lo hizo clasificar como segunda de su zona.

Finalmente, la selección femenina enfrentó a Venezuela en las semifinales del torneo centroamericano. Allí, el empate 2-2 en el tiempo reglamentario obligó a ir a los penales, en los que las colombianas se impusieron con un 4-3 final.

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Colombia vs. México, final femenina de Santo Domingo 2026: hora y dónde ver en vivo

Fecha : jueves 6 de agosto de 2026

Lugar : estadio Cibao de Santiago, República Dominicana

Hora : 7:00 p. m.

Canal: Centro Caribe Sports (canal de YouTube)

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