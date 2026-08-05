Así va Colombia en el medallero de Santo Domingo 2026 tras los triunfos de Barajas y Ruiz

Arnovis Dalmero, de Colombia, compite en la final de salto de longitud masculino este martes 4 de agosto, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana. Foto: EFE - Rodrigo Sura

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La delegación colombiana se mantiene en el segundo lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los nuestros están cerca de superar la barrera de las 200 preseas en general con 61 oros, 68 platas y 50 bronces a falta de cuatro días de competencia.

Eso sí, México se ha hecho inalcanzable con sus 123 medallas de oro, 84 de plata y 71 de bronce; para un total de 278 metales preciosos. Cuba sigue manteniendo el tercer puesto del medallero, por encima de Venezuela, gracias a sus 33 preseas doradas frente a las 22 de la delegación venezolana.

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El ángel colombiano de la gimnasia

El primero en darle medalla a Colombia fue el niño prodigio, Ángel Barajas. El joven gimnasta de apenas 19 años se quedó con el oro en la prueba todoterreno gracias a sus 81.100 puntos en una rutina casi impecable.

En la segunda plaza y con la presea de plata lo acompañó su compatriota Keynher Camilo Vera con 1.300 puntos menos que Barajas. El tercer lugar (bronce) fue para el guatemaleco Jaycko Sebastián Bourdet Águilar.

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El atletismo sigue dando de qué hablar

Colombia firmó otro 1-2 en el lanzamiento de jabalina femenino. Flor Denis Ruiz se colgó el oro y Valentina Barrios la plata. Yesi Tejada de la delegación local (República Dominicana) completó el podio de esta prueba atlética.

Pedro Marín también se subió al podio en los 5.000 metros masculinos, quedándose con la medalla de bronce. En el salto largo otro colombiano también se hizo presente con el bronce. Se trata de Arnovis Dalmero.

Como mención honorífica, la selección femenina de Colombia venció por penales a Venezuela en la semifinal del torneo de fútbol y aseguró al menos una presea. Ahora se medirá frente a su homóloga de México en busca del oro.

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Lo que pudo ser medalla y no fue

En los 400 metros vallas femeninos, aunque la delegación colombiana no pudo conseguir ningún metal precioso, María Rocha se quedó muy cerca de al menos ganar el bronce, ocupando la cuarta posición.

Adicionalmente, el equipo nacional también ocupó la cuarta plaza en los relevos mixtos 4 x 100. Colombia fue superada por una potencia como Jamaica (oro), Cuba (plata) y Puerto Rico (bronce) con muy poco margen.

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Medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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