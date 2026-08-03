James Rodríguez y su fichaje por el América de México: esto es lo que se sabe

James Rodríguez contra Kwasi Sibo durante el partido de 16avos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas, en Estados Unidos. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Luego de capitaneear a la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, James Rodríguez aún no tiene equipo donde continuar su carrera. Tras su paso por Minnesota United de la MLS, las opciones del ‘10′ de la Tricolor vuelven a pasar por el fútbol mexicano, donde ya tiene una experiencia previa.

Sin embargo, desde el país norteamericano le bajaron un poco la espuma a este rumor que desde antes de su llegada al León de México era parte de la agenda internacional. “La directiva ‘azulcrema’ no tiene realmente en sus planes poder fichar”, dijo TV Azteca Deportes sobre James Rodríguez.

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¿Por qué América no fichará a James?

Los medios de comunicación en el país manito señalaron que el alto costo de mantener al mediocampista creativo en la plantilla dificulta su traspaso. “El futbolista contaría con un salario importante que le impediría volver al radar de algún equipo mexicano”, agregó TV Azteca Deportes sobre la situación.

Vale la pena recordar que cuando James fue jugador de León (2024) cobraba un sueldo aproximado de cinco millones de dólares anuales. Una cifra que está muy lejos de las posibilidades de la mayoría de los clubes mexicanos, incluso para América, uno de los más estables, rentables y ganadores de la liga local.

Por ahora, las ‘Águilas’ solo cuentan con un nuevo fichaje colombiano. Se trata de Óscar Perea, jugador sub-20, quien terminó el mundial de su categoría en Chile 2025 con el tercer lugar. Además, durante el Sudamericano clasificatorio a este mundial fue una de las figuras destacadas del equipo.

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Lazio y su interés por James Rodríguez

De acuerdo con algunos comunicadores en Europa, el futbolista de 35 años está entre las opciones de la Lazio de Italia. El equipo romano lo contempla como una opción para el equipo dirigido por el histórico Gennaro Gattuso.

El periodista Rudy Galetti afirmó que James hace parte de una lista de jugadores que podrían ser fichados por el club capitalino. Sin embargo, esta es apenas una alternativa entre muchas otras que considera el equipo.

En conclusión, habrá que tomar con pinzas toda esta información hasta que no haya una señal clara de interés por James Rodríguez. Incluso sin descartar que pueda terminar en otras ligas tan distintas como las de Serbia y Australia.

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